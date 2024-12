Una Cremonese "grigia" si ferma sul pari col Cittadella

Cremona – La Cremonese non riesce ad accelerare il passo neppure in casa del pericolante Cittadella. La gara del “Tombolato” si chiude a reti inviolate ed anche se i grigiorossi hanno saputo creare diverse buone occasioni non solo non sono riusciti a trafiggere la difesa patavina, ma hanno dovuto fare i conti a loro volta con le folate dei padroni di casa che si sono resi pericolosi in più occasioni. Nel finale è stata soprattutto la squadra di Stroppa a cercare i tre punti, ma il punteggio non è cambiato e l’incontro si è chiuso con un pareggio che, sostanzialmente, non serve a molto alle due contendenti. Sul fronte della Cremonese, vista l’assenza di Bonazzoli, mister Stroppa decide di puntare su De Luca al fianco di Vazquez, mentre a centrocampo viene offerta una nuova chance a Vandeputte, che però a Cremona non riesce proprio ad esprimersi sui livelli di Catanzaro e lo ha evidenziato pure con il Cittadella.

Una constatazione che, sostanzialmente, riguarda pure tutto l’organico grigiorosso, allestito in estate con grandi ambizioni e, invece, prigioniero di un percorso tutt’altro che all’altezza delle aspettative, con troppi bassi e solo pochi picchi di rendimento che, pure, mostrano le reali potenzialità di Castagnetti e compagni. Una situazione che si è intravista anche in casa di un Cittadella attento e determinato. Gli ospiti sono riusciti a costruire diverse trame offensive, ma non hanno saputo trovare la concretezza necessaria per superare Kastrati e la difesa patavina. Tutto questo per una situazione sulla quale mister Stroppa ed i suoi giocatori dovranno lavorare in modo intenso durante tutta la settimana, anche perché domenica arriverà allo “Zini” una Sampdoria da prendere con le molle e la Cremonese non può permettersi altri passi falsi se non vuole correre il rischio di trascinare nell’anonimato una stagione partita con dolci sogni di gloria. Cittadella-Cremonese 0-0 (0-0) Cittadella (3-5-1-1): Kastrati 6,5; Negro 6 (20’ st D’Alessio 6), Capradossi 6 (36’ pt Piccinini 6), Salvi 6,5; Carissoni 6,5, Tronchin 6 (20’ st Branca 6), Casolari 6, Amatucci 6,5, Masciangelo 6; Vita 6,5 (43’ st Desogus sv); Pandolfi 6 (43’ st Magrassi sv). A disposizione: Squizzato; Angeli; Cassano; Voltan; Rizza; Ravasio. All: Alessandro Dal Canto 6,5. Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6 (14’ st Barbieri 6), Collocolo 6,5, Castagnetti 6,5, Vandeputte 5,5 (14’ st Johnsen 6), Quagliata 6 (14’ st Sernicola 6); Vazquez 6,5 (33’ st Nasti 6), De Luca 6. A disposizione: Saro; Jungdal; Buonaiuto; Ceccherini; Majer; Lochoshvili; Prendi; Milanese. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6. Reti:---. Note: ammoniti: Bianchetti; Salvi; Amatucci; Vazquez; Piccinini; Johnsen; Casolari; Nasti – angoli: 2-4 - recupero: 2’ e 3’ – spettatori: 2.472.