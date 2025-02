Serie B: ventisettesima giornata. Cremonese all’esame Cesena: "È arrivata l’ora della concretezza»

Dopo l’amara e controversa trasferta di Bari, con tanto di presunto caso di razzismo tra Vazquez e Dorval ancora sub iudice, la Cremonese deve subito voltare pagina. Oggi, fischio d’inizio alle 17.15, allo “Zini“ arriva l’ostico Cesena, ottavo in classifica e reduce dall’ottimo pari con il Pisa. I grigiorossi, invece, dopo il pari in Puglia devono guardarsi le spalle da Catanzaro e Juve Stabia nella lotta per il quarto posto. Il tecnico Giovanni Stroppa si è mostrato fiducioso: "Mi auguro, a partire da questa gara, di fare sempre prestazioni come nelle ultime partite, ma con un risultato diverso – la speranza del mister –. Con il Bari siamo stati sfortunati perché l’autorete è stata parecchio fortuita ed è un peccato non aver lavorato prima su un pallone su cui eravamo in vantaggio. Dobbiamo in generale essere ancora più bravi a concretizzare le occasioni che creiamo. Siamo tra i primi per occasioni create e tiri in porta. Poi è vero, in fase difensiva subiamo più dell’anno scorso, ma a me sinceramente interessa solo fare un gol in più dell’avversario. In questo momento ci sta mancando, soprattutto nelle partite che abbiamo pareggiato".

Oltre Vazquez, squalificato per somma di ammonizioni ("Su di lui mi sembra più che altro un processo mediatico. Vediamo come si evolverà la situazione", ha detto Stroppa parlando del caso scoppiato dopo la sfida con il Bari), non saranno disponibili gli infortunati Ravanelli, Collocolo (out almeno due settimane), Gelli e Saro. In attacco, accanto a Nasti dovrebbe rivedersi Bonazzoli (nella foto), ma non si esclude l’opzione De Luca e nemmeno l’inserimento di Valoti in posizione più avanzata. Sull’esterno destro è pronto Barbieri, mentre al centro della difesa invece riecco Ceccherini.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Nasti, Bonazzoli. All.: Stroppa.

Alessandro Stella