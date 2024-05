A ruba i biglietti per Vis Pesaro-Recanatese. Verso il sold out per la sfida che vale tutto

La febbre dello spareggio sta dilagando nella tifoseria della Vis. Alle 20 di ieri erano circa 1700 i biglietti venduti, di cui 150 ospiti. Nel dettaglio: 900 in Prato, 300 in Laterale (praticamente esaurita), 330 in tribuna coperta. Rimangono un migliaio di biglietti a disposizione per i pesaresi: 500 in Prato e 480 in tribuna. Si va dunque verso il tutto esaurito, almeno per la parte riservata alla tifoseria locale. Sono invece 588 i tagliandi riservati alla tifoseria ospite che ieri sera ha completato il secondo pullman e avviato il terzo (viaggio a 5 euro e gratis per gi under 18). Sarà dunque un "Benelli" da colpo d’occhio quello di domenica alle 18, quando si gioca lo spareggio playout di ritorno tra Vis e Recanatese. Era dai tempi del derby con il Fano che la Vis non faceva il pieno allo stadio. Pesaro deve solo vincere per salvarsi dopo la sconfitta per 1-0 all’andata.

I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e e nei punti vendita abilitati fino a domenica alle 18.45. Gli abbonamenti non sono validi. I prezzi per chi acquista in prevendita: tribuna coperta 24 euro (ridotto 22 e ridottissimo 2 euro); Prato e Laterale 12 euro (ridotto 10, ridottissimo 2 euro). Il giorno delle gara i prezzi dei biglietti saranno più cari: 27 euro la tribuna coperta (25 il ridotto e 2 il ridottissimo), 16 euro Prato e Laterale (14 il ridotto e 2 il ridottissimo). Il prezzo ridotto è per donne e under 15 (da 11 a 14 anni, dai 15 compiuti si paga prezzo intero), inoltre per gli over 65 cioé per chi li ha già compiuti e infine per gli invalidi dal 50 al 99 per cento. I ridottissimi a due euro sono per i bambini fino a 10 anni compiuti, da 11 anni si paga il ridotto. Ad ogni prezzo saranno aggiunti 1,83 euro di diritto di prevendita.

Dove acquistare i biglietti: oltre al circuito vivaticket, nei punti vendita abilitati. Quello ufficiale è il Caffé Zongo di Francesco Zonghetti (Piazzale Caduti del Lavoro 8), oppure alla tabaccheria Binda (via Pertini 1927) al Trony Pesaro (Corso XI Settembre, 310). Nei botteghini dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto (Pos disponibile solo al botteghino di via Simoncelli) solo sabato 18 maggio dalle 15 alle 19 (botteghino di via Simoncelli) oppure domenica dalle 13:45 alle 18:45 (botteghino di via Simoncelli e via del Campo Sportivo). Per i tifosi ospiti non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara: la prevendita chiuderà alle 19 di sabato e sarà solo per la Laterale ospiti.