Arsenal re di Londra: dal 2024 i gunners sono imbattuti nella capitale inglese

Londra, 2 gennaio 2025 – L'Arsenal si è ripreso il secondo posto in classifica. Nel posticipo della diciannovesima giornata di Premier League, al Community Stadium gli uomini di Arteta si sono imposti con un sonoro 3-1 ai danni del Brentford. Allo svantaggio iniziale per mano di Mbeumo al 13', hanno risposto Gabriel Jesus, Merino e Martinelli, che nell'arco di 53 minuti hanno portato la sfida sul 3-1 per i gunners e i tre punti a casa. Con questo risultato, Arteta e i suoi hanno superato il Nottingham Forest in classifica e si sono portati al secondo posto in solitaria, a sei punti di distacco dal Liverpool che, però, ha una gara in meno. I gunners, quindi, hanno incominciato nel modo migliore il 2025, conquistando una vittoria fondamentale per la propria classifica.

Il successo di ieri contro il Brentford, tuttavia, è importante anche perché prosegue la striscia di imbattibilità dell'Arsenal a Londra. L'ultima sconfitta dei gunners contro una squadra della capitale inglese, infatti, risale al 31 dicembre del 2023, quando al Craven Cottage Arteta e i suoi vennero rimontati dal Fulham. Dopo il vantaggio iniziale di Saka al 5', i padroni di casa ribaltarono la sfida con Raul Jimenez e De Cordova-Reid. Da quel momento, i gunners sono diventati i re di Londra. Il 2024 si è aperto con il successo per 5-0 sul Crystal Palace, datato 20 gennaio 2024: in questa partita le reti sono state di Gabriel Magalhaes (doppietta), Trossard e Martinelli (doppietta). L'11 febbraio è arrivata un'altra goleada, questa volta contro il West Ham. Al London Stadium, i gunners si sono imposti con un netto 6-0 grazie ai gol di Saliba, Saka (doppietta), Gabriel Magalhaes, Trossard e Rice. Il 9 marzo, contro il Brentford, l'Arsenal ha faticato decisamente di più rispetto alle due partite precedenti: all'Emirates Stadium, è stato Havertz a regalare i 3 punti ad Arteta, con il gol del 2-1 segnato all'86'. Nel big match contro il Chelsea, il 23 aprile 2024, l'Arsenal ha trionfato 5-0, grazie ai gol di Trossard, White (doppietta) e Havertz (doppietta), mentre al Tottenham Hotspur Stadium, il 28 aprile, Arteta e i suoi si sono imposti con un 3-2.

Gli Spurs sono stati anche i primi avversari nel nuovo campionato, con la sfida che è andata in scena il 15 settembre ancora al Tottenham Hotspur Stadium, ma questa volta è bastato Gabriel Magalhaes per regalare i tre punti ad Arteta. Il 10 novembre e l'8 dicembre scorso sono arrivati gli unici pareggi, tutti e due per 1-1 contro Chelsea e Fulham, e tra questi due risultati c'è stata la rotonda vittoria per 5-2 al London Stadium contro il West Ham. Anche contro il Crystal Palace, il 21 dicembre, sono arrivate 5 reti, ma, a differenza della sfida contro gli Hammers, Raya è stato battuto solo una volta. Si arriva, quindi, al successo di ieri contro il Brentford, il primo nel 2025 e l'undicesima gara senza sconfitte contro una squadra della capitale inglese per l'Arsenal che, alla luce dei fatti, è indiscutibilmente il dominatore di Londra.