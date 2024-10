A Viareggio reunion del 2006 organizzata dal figlio. Una festa da campioni a sorpresa. Lippi riabbraccia i suoi azzurri

Si è commosso Marcello Lippi quando nella serata a sorpresa organizzata in suo onore dal figlio Davide è entrato nella sala dei ricevimenti del Grand Hotel Principe di Piemonte e ha visto schierati gli azzurri che sotto la sua guida hanno conquistato quello strepitoso Mondiale 2006 in Germania. ‘Reunion Mundial’ l’hanno ribattezzata i protagonisti, una serata in cui c’è stato spazio per le emozioni, per il ricordo, per la felicità di ritrovarsi e anche per la nostalgia. Rievocando le tappe di un successo che, anche a distanza di 18 anni, ci rende orgogliosi. Marcello ha voluto abbracciarli uno per uno: Fabio Cannavaro, il capitano che alzò la Coppa del mondo, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo e Marco Amelia. Presenti anche l’ex presidente Figc Giancarlo Abete, Ivano Bordon (collaboratore Lippi nello staff azzurro) e Daniele Pradè, attuale ds della Fiorentina. Per dare ulteriore allegria alla festa c’è stato spazio anche per la musica con l’intervento di Pago, animatore di tanti locali oltre che vittorioso in un’edizione di ‘Tale e quale show’, e di Renato Zero che da grande amico non ha voluto mancare. Lippi dopo aver riabbracciato i ragazzi ha intonato con loro l’inno di Mameli mentre venivano proiettate le immagini dell’indimenticabile successo che entusiasmò l’Italia.

Durante la cena è stato servito un menù di pesce preparato dall’executive chef Giuseppe Mancino. Conclusione con la torta alta un metro e 20 che ha riprodotto la Coppa del Mondo. Renato Zero al microfono con una citazione musicale ha commentato "A modo mio ho vinto un campionato del mondo anch’io". Totti, De Rossi e Pirlo hanno cantato con Pago "Ci vorrebbe un amico" di Venditti.

Enrico Salvadori