Acf Foligno, che impresa. Ribaltato il Grosseto

GROSSETO 4-2-3-1: Raffaelli, Cretella (40’ st Possenti), Frosali, Mobilio (20’ st Grasso), Sabelli, Marzierli, Riccobono (24’ st Benucci), Aprili (24’ st Macchi), Sacchini (20’ st Cela), Senigagliesi. A disp.: Pellegrini, Falasca, Fregoli, Bolcano. All.: Consonni.

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Panaioli (27’ st Settimi), Ceccuzzi (33’ st Mattia), Brevi; Tomassini (21’ st D’Urso), Khribeck (35’ st Pupo Posada), Calderini (21’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Maselli, Mattia, Cesaretti. All.: Manni.

Arbitro: Rossini di Torino Reti : 41’ pt rig. Cretella, 12’ st Brevi, 32’ st Khribech .

Note ammoniti Aprili , Khribeck, Di Cato.

GROSSETO – Allo Zecchini di Grosseto l’Acf Foligno realizza un capolavoro. Sotto di un gol nel primo tempo, nella ripresa gli uomini di Manni in rimonta con Brevi e Khribech riescono con merito a violare il terreno maremmano. "Per noi - aveva detto in avvio di gara – il direttore generale Marco Bianconi – essere qui è già un successo. Adesso dopo questa prestazione e questo blizt ho la conferma che l’Acf vanta le credenziali per stare in questo campionato". Successo arrivato sul terreno di una delle squadre candidate al salto di categoria vale oro colato che cancella le ultime due sconfitte consecutive. "Si abbiamo avuto un momento – no, ma – ha commentato il diesse Filippo Petterini – con il Gavorrano la squadra non aveva deluso. Contro il Grosseto ha fornito una prova di forza destinata a ridarci la concretezza necessaria per questo tipo di campionato". Prova di forza e grande prestazione che l’Acf ha fornito dopo aver subito il vantaggio da parte degli uomini di Consonni.

"In realtà è così. Andare sotto dopo due battute di arresto consecutive – ha spiegato l’ allenatore Alessandro Manni - poteva stordire anche squadre come il Grosseto che in settimana aveva cambiato l’allenatore. I ragazzi sono stati bravi e questi tre punti ci danno coraggio per preparare il confronto do mercoledì". Grosseto che nonostante l’equilibrio al 40’ è passato in vantaggio con il gol realizzato da Cretella dal dischetto. Una mazzata pesante ma non per l’Acf che al 12’ con Brevi (secondo centro il altrettante partite) su assist di Mancini ha castigato il portiere toscano. Pareggio che ha messo le ali agli uomini di Manni che al 32’ in virtù di una bella azione corale ha consentito a Khribech grande opportunista ha approfittato di una ingenuità tra Raffaelli e Grasso per infilare il portiere e timbrare il 2-1 finale tre punti pesanti per scalare la classifica. Carlo Luccioni