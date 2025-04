Scomparsa di Papa Francesco: rinviate le partite di Serie A e B

Il calcio si è fermato, come accadde già vent’anni fa in occasione scomparsa di Giovanni Paolo II. La dipartita di Papa Francesco, avvenuta nella prima mattinata di ieri, ha bloccato tutto il mondo del pallone, dalle poche partite di serie A che avrebbero dovuto completare la giornata a tutti gli altri campionati, ovviamente serie B compresa. La notizia della morte del Pontefice è stata ufficializzata a metà della mattinata, e poco prima di mezzogiorno è arrivato l’annuncio, da parte della Figc, del rinvio della giornata calcistica che è stato raccolto dalle leghe dei vari campionati. Un rinvio come atto dovuto, ma che è arrivato quando già parecchi tifosi stavano affrontando un lungo viaggio per seguire in trasferta i propri beniamini e questo ha provocato ovviamente qualche disagio.

Il Modena, come è noto, avrebbe dovuto affrontare il Cesena alle 17.30 allo Stadio Braglia, una gara chiave per i playoff e la società canarina in un comunicato apparso sul proprio sito si è unita al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. "Un uomo – recitano le poche ma sentite righe – che ha sempre trasmesso valori profondi che parlano anche allo sport: rispetto, inclusione, impegno e amore per il prossimo". Tornando al calcio, si è subito posto il problema , da parte della Lega di Serie B, di individuare una data per il recupero della giornata in un calendario già piuttosto compresso che prevedeva qualcosa come cinque turni nel giro di quindici giorni. Il consiglio della B, durante una lunga riunione d’urgenza iniziata alle 15, ha vagliato più di una ipotesi. Scartato il rinvio alla giornata di oggi e così pure lo slittamento delle giornate per evitare problemi logistici a quelle società che avevano già effettuato, ad esempio, la prenotazione degli alberghi e in generale l’organizzazione delle trasferte. Si era ipotizzato pure un ulteriore turno infrasettimanale tra il 25 aprile e il primo maggio, ma avrebbe creato turni troppo ravvicinati tra di loro. Alla fine, attorno alle 20, è giunta la decisione ufficiale, che ha avallato l’ipotesi più probabile che già era la più gettonata sul web sin dal primo pomeriggio: la 34esima giornata si giocherà in coda alla stagione regolare. Approfittando, probabilmente, del fatto che l’ultimo turno è calendariato per la sera di venerdì 8, le squadre recupereranno le gare non giocate ieri il giorno 13 maggio, martedì. In seguito a questa decisione, la Lega di Serie B ha comunicato altre sì che le date dei playout e del turno preliminare dei playoff, in calendario per il 15 e 16 maggio, verranno riprogrammate nei prossimi giorni, così come l’orario ufficiale della giornata che verrà recuperata. Trattandosi in un turno infrasettimanale, con tutta probabilità si giocherà in orario serale e in contemporaneità.