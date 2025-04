Acf Foligno mantiene la seconda posizione con un pareggio contro Ghivoborgo

FOLIGNO – "Uscire dal campo con un risultato positivo con il Ghivoborgo, conferma che l’Acf Foligno è un undici con grande personalità, una squadra matura che merita la seconda posizione della classifica. Pareggio di grosso spessore – ha commentato il team manager Giacomo Fiaschini – che sta stretto all’Acf che, in un paio di occasioni non è riuscita a finalizzare per conquistare una vittoria che, per la prestazione offerta, avrebbe premiato la prova dell’intero collettivo, nel confronto cin una, delle più forti squadre del raggruppamento". Recriminazioni giustificate quelle di Fiaschini, anche se alla vigilia tutti avrebbero firmato per uscire dal terreno toscano con un risultato positivo che consente all’Acf Foligno di mantenere la seconda poltrona della classifica alle spalle del Livorno. Alla confortante prestazione del’intero collettivo fa eco quella del capitano Walid Khribech il quale, oltre a realizzare il gol del pareggio in più di una circostanza, nonostante non al meglio delle condizioni fisiche, ha seminato il panico nelle retrovie della difesa toscana. "Si è stata una bella sfida – ha spiegato Khribech - tra due delle squadre che giocano il miglior calcio del girone. Sapevamo che il Ghiviborgo era una squadra di grosso livello con potenzialità di spessore in ogni reparto, un undici che, non a caso è stata capace di travolgere il Livorno con sette gol. Siamo andati sotto – ha continuato il capitano - ma abbiamo continuato a giocare, evitando di perdere la testa provando da subito nel tentativo di riequilibrare il risultato. Puntuale. Nella ripresa siamo riusciti a pareggiare i conti, poi è stato il loro portiere, molto bravo, ad impedirci di conquistare i tre punti. Il secondo posto? Abbiamo fatto un campionato molto bello, forse al di là di ogni più rosea previsione per cui - conclude il capitano – vogliamo onorare al meglio la stagione".

Carlo Luccioni