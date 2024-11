Acf Foligno, sfida verità. C’è il big match a Siena

L’Acf Foligno contro il Siena proverà in tutto i modi per uscire dall’Artemio Franchi con un risultato positivo. Almeno un punto per gli uomini di Alessandro Manni, prezioso per allungare la mini striscia positiva (dieci punti nelle ultime quattro partite) bottino che ha proiettato l’undici Folignate nelle parti alte della graduatoria.

"Viviamo questa esperienza con il giusto entusiasmo – ha spiegato alla vigilia il tecnico folignate. È un premio che ci siamo guadagnati lo scorso anno. Andare a giocare in un campo che ha visto anche la Serie A è un motivo di orgoglio. Assaporiamo tutto il piacere di un’avventura del genere". Acf che in quest’ultimo scorcio di stagione è apparsa in crescita dopo una fase di "assestamento" iniziale: "Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni – aggiunge Manni.

Aver approcciato discretamente al campionato deve darci uno stimolo in più. In primis dovremo provare a non soffrire: la classifica ora ci sorride, ma non possiamo adagiarci e i prossimi impegni saranno davvero molto difficili. La stagione è molto livellata e tutti possono vincere con tutti". Per questa delicata sfida, Manni dovrà rinunciare ancora a D’Urso e Piermarini, uno per influenza e l’altro per un’infiammazione al ginocchio.

In campo, invece, Ceccuzzi che ha scontato il turno di squalifica. "Con il Siena sarà sicuramente emozionante in una cornice di pubblico, deluso per il cammino altalenante degli uomini di Magrini.

Loro – è il parere di Simone Tomassini - sono molto forti ma l’Acf sta vivendo un buon momento Speriamo che sia una bella giornata e una grande partita. Come stiamo? Nelle ultime gare abbiamo saputo gestire bene le varie situazioni e ci stiamo affiatando sempre di più. Dobbiamo raggiungere la maturità, ma vedo un ottimo atteggiamento in vista delle prossime sfide".

Alla vigilia del confronto odierno l’Acf Foligno ha annunciato l’addio dell’all’allenatore in seconda Mario Siragusa, vice di Manni torna, come la scorsa stagione da oggi sarà Massimiliano Reali.

ACF : Tognetti, Santatrelli, Nuti, Schiaroli, Mancini, Brevi, Panaioli, Settimi, Khribech, Tomassini, Caladerini. Carlo Luccioni