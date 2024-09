Ai ducali basta una rete al 9’. L’Urbino non sbaglia all’esordio di campionato. Battuta 1-0 la matricola Fabriano Cerreto

1

FABRIANO CERRETO

0

CALCIO (4-3-2-1): Alessandroni 6; Nisi 6,5, Tamagnini 6,5, Zancocchia 6 (43’ st Montesi sv), Giovane 6; Bellucci 6, Cusimano 7, Dalla Bona 6,5; Bardeggia 7,5 (20’ st Sartori 6), Boccioletti 7 (38st Pierpaoli sv); Sergiacomo 6 (15st Arcangeli 6). All. Mariani N. 6,5.

FABRIANO CERRETO (4-3-2-1): Mazzoni 6; Proietti Zolla 6,5, Grassi 5,5, Carnevali 5, Stortini 5,5; Gori 6,5, De Sanctis 5,5, Trillini 6,5; Nacciariti 6 (23’ st Marinelli 6), Bagnolo 5,5 (42’ st Crescentini sv); Conti 6. All. Caporali 6.

Arbitro: Fiermonte di Macerata 6.

Rete: 9’ Bardeggia.

Vittoria di misura dell’Urbino sulla matricola Fabriano Cerreto. Partono subito forte i ducali, che al 2’ sfiorano la rete con un colpo di testa di Bellucci fuori di poco. Poi Nisi allunga per Bardeggia che scappa via, entra in area ma il suo tiro è ribattuto in angolo. Al 9’ l’incontro si sblocca: ancora Bardeggia, scatenato, servito da Boccioletti si invola verso Mazzoni che trafigge con un preciso rasoterra. Insiste l’Urbino, Dalla Bona serve ancora Bardeggia che non riesce a scavalcare il portiere. Il Fabriano Cerreto non sembra reagire e allora ancora Urbino con Nisi che mette in mezzo e Zancocchia calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa l’Urbino arretra il baricentro e il Fabriano prova a spingere ma senza impensierire Alessandroni.

Nella seconda metà della ripresa si rivede l’Urbino, propositivo con Cusimano, che slalomeggia e mette palla per Arcangeli anticipato. Al 29’ occasionissima per il raddoppio gialloblù, con Sartori che si destreggia sulla destra, salta un paio di giocatori e mette in mezzo, arriva Zancocchia come un treno ma il suo tap-in da tre metri finisce addosso a Mazzoni. Sale la stanchezza, il Fabriano prova a mettere palloni in area, ma non trova nessuno pronto alla finalizzazione. L’Urbino controlla e porta a casa i primi tre punti.

Ivan Santi