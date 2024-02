Al piola. La Pro Sesto a Novara. È vietato sbagliare

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Due pari consecutivi durante la gestione Paci, ma vittoria che manca dal lontano 18 novembre, con Parravicini in panchina, contro l’AlbinoLeffe. La Pro Sesto cerca ossigeno a Novara (ore 18.30) per risalire in classifica. Penultimo posto, a +5 dalla retrocessione diretta, ma a -9 dalla zona salvezza. In ottica playout, poi, serve un distacco di massimo sette punti dalla quintultima: con 8 si va in Serie D direttamente. I sestesi hanno però una, delicatissima partita da recuperare: venerdì scorso, infatti, è stata rinviata causa impraticabilità del campo la gara contro il fanalino di coda Alessandria. Si giocherà mercoledì 21 febbraio, al Breda, alle ore 18.30. Prima, però, il Novara. Magari con il debutto del nuovo arrivo Andrea Poli, ex Inter e Milan, ultima esperienza l’anno scorso a Modena in Serie B. Poli era in panchina venerdì. "Siamo sulla strada giusta, ma è evidente che questa squadra ha ormai paura di vincere. Serve più coraggio", aveva detto Paci dopo l’1-1 con l’Arzignano. E sia. Lu.Mig.