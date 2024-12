Al “Turina“. La FeralpiSalò ospita l’ostico Arzignano. Terzo posto in bilico

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò, messa da parte la delusione per l’opaca prova in casa della Pro Vercelli, si appresta a tornare al “Turina“ (tuttora inviolato) per riprendere la sua marcia. Domenica, sulle sponde del Garda, sarà di scena l’Arzignano, un avversario scomodo, che, oltretutto è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. I verdeblù, però, hanno già ben chiaro il duplice obiettivo che dovranno cercare di costruire sul campo. Da una parte, infatti, Balestrero (nella foto) e compagni sono chiamati a consolidare l’attuale terzo posto, ma dall’altra, visto che le grandi duellanti Padova e Vicenza hanno fatto vedere di poter rallentare, la FeralpiSalò può e deve credere nella possibilità di avvicinarsi alle prime due del girone A. Un doppio proposito che esige di vedere all’opera la miglior versione della compagine gardesana, non certo quella poco propositiva e concreta che si è esibita al “Piola“. Proprio in seguito alla brutta prova disputata a Vercelli, in questa settimana mister Diana ed i suoi giocatori hanno lavorato sodo per ritrovare la necessaria efficacia nei singoli reparti, con un occhio di riguardo per l’attacco, dove si attende un deciso salto di qualità da Dubickas, Maistrello e Pellegrini. Premesse che, possono offrire alla compagine di Diana qualcosa di più del semplice ruolo di terza incomoda. Luca Marinoni