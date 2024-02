Albert Elis si è svegliato dal coma. “Reagisce, i prossimi giorni saranno cruciali”

Bordeaux, 28 febbraio 2024 – Buone notizie sulle condizioni di Alberth Elis, il calciatore del Bordeaux operato alla testa per il trauma cranico rimediato in un violento scontro aereo con il difensore Donatien Gomis durante il match di Ligue 2 – la ‘serie B’ francese – contro il Guingamp sabato scorso.

"Si è svegliato e sembra riprendersi gradualmente, reagisce quando gli si parla, ma i prossimi giorni saranno cruciali", fa sapere la famiglia tramite il club girondino. L’honduregno era stato tenuto finora in coma farmacologico. "Desideriamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per il vostro sostegno, le vostre parole di incoraggiamento e le vostre preghiere e ringraziamo in particolare lo staff medico per le loro cure. Alberth è un combattente, vi terremo presto informati”.

Lo scontro di gioco è avvenuto dopo soli 34” dal fischio di inizio. L’ex Boavista, 28 anni, è stato soccorso in campo per 8 minuti e poi trasportato via in barella, apparentemente cosciente, mentre il gioco riprendeva. Dopo le cure in infermeria, il giocatore è stato trasferito in ospedale dove è stato operato. L’intervento è tecnicamente riuscito ma non ci sono ancora certezze sul recupero fisico e funzionale. La reazione di Elis al risveglio fa ben sperare.