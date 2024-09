Alcione, festa da “prof“: "Cresciamo in ogni gara"

Esordio più bello era difficile da immaginare. L’Alcione aveva assaggiato la durezza del calcio tra i pro, colpito 2-0 dall’Entella nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Si presentava a Caravaggio, al cospetto dell’Atalanta Under 23 che ha chiuso l’ultima stagione ai playoff, sapendo di avere di fronte un ostacolo reso ancora più complicato dalle tante assenze (Ciappellano, Foglio, Gueye, Morselli, Pessolani, Samele e Stabile). Ha sfruttato, però, al meglio le indecisioni dei bergamaschi per vincere 2-1, gol di Invernizzi e Batti, festeggiando l’esordio assoluto in C con una grande vittoria. "Siamo gli ultimi arrivati, sarà difficile e ogni partita è un momento per crescere - afferma il tecnico orange Giovanni Cusatis - Ci aspettavamo di dover soffrire e sacrificarci, l’Atalanta è una squadra che ti costringe a questo approccio, tuttavia eravamo preparati a questo e abbiamo proposto diverse soluzioni in fase offensiva. Abbiamo incontrato una squadra forte, le occasioni le abbiamo avute e per questo, così come per tutto il resto, c’è da fare un plauso ai nostri. Tutti hanno fatto una partita ben al di sopra delle loro possibilità fisiche e mentali". Prossima tappa? Al Breda di Sesto San Giovanni, venerdì sera contro la Virtus Verona: la prima in casa della nuova avventura.