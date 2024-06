Alcione, un’annata da incorniciare. Gli orange dominano in Lombardia:. La Juniores è campione d’Italia

di Mattia Todisco

L’Alcione Milano non si ferma più. Dopo aver conquistato la prima storica promozione tra i professionisti con la prima squadra, la società dei presidenti Giulio Gallazzi e Marcello Montini ha portato a casa un altro tricolore, quello della squadra Under 19, battendo in finale la Cavese per 2-0 con le reti di Pacifico e Lioni. "Siamo contenti, è un obiettivo che ci eravamo posti dall’inizio dell’anno - dice il direttore sportivo Matteo Mavilla -. Vincere il campionato con la prima squadra è stato importante, ma diamo lo stesso valore a questa vittoria. Abbiamo dovuto fare ottavi, quarti, semifinali e finale ed è una grande soddisfazione. I progetti tante volte lasciano il tempo che trovano, l’Alcione invece ti dà l’opportunità di lavorare per raggiungere grandi traguardi. Questa società nasce con il settore giovanile e i risultati alla fine vengono fuori. Abbiamo anche l’Under 15 in finale nazionale e penso sia una grande soddisfazione". Già in stagione regolare la squadra guidata dal tecnico Luisito Campisi aveva chiuso a 62 punti, davanti alla Varesina con 46. Dagli ottavi in poi ha messo in fila Piacenza (3-1), Chieri (5-1), Caldiero Terme (2-0) e appuntao la Cavese.

In generale il vivaio orange ha dato enormi soddisfazioni. Tutte le squadre Under, dalla U14 alla U19, sono arrivate in finale del torneo regionale lombardo. La sola Under 14 ha perso all’ultimo atto, le altre (15, 16, 17 e 19) hanno tutte vinto e la Juniores è arrivata fino alla conquista del titolo nazionale. Come sottolineato dal direttore sportivo, l’Under 15 avrà la possibilità di aggiungere un altro alloro in un’annata magica, domani alle 18 contro la Nuova Tor Tre Teste.