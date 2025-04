Alessandro Nesta: "Contro il Venezia dobbiamo vincere, niente proclami"

A due giorni dalla sfida di campionato contro il Venezia, Alessandro Nesta è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare quella che è un’ennesima ultima spiaggia. "Abbiamo provato a caricare ogni partita e poi le abbiamo perse, per cui niente proclami - dice il tecnico -. Affrontiamo una squadra che non ha mai sbagliato approccio, organizzata, ma che se ha quella classifica ha anche i suoi problemi. Sarà una partita difficile, sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa no. Prima o poi dobbiamo vincere una partita".

L’allenatore dei brianzoli deve fare a meno di Zeroli, Pessina e dello squalificato Kyriakopoulos. Nega, però, di essersi pentito di aver accettato il ritorno in panchina al posto di Bocchetti, che a sua volta aveva assunta la guida tecnica al suo posto. "C’è mancata la cattiveria per vincere le partite, è stato questo il grande problema di questa stagione. Magari non sono stato io capace a trasmetterla - afferma -. Rimpianti per l’esonero post-Juve o per essere tornato? Non ho nessun rimpianto. Quando sono tornato sapevo che erano andati via quattro pezzi importanti ma credevo di poter fare qualcosa perchè credo nel lavoro. Poi i risultati non sono arrivati".

R.S.