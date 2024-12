Alle 18 a Losanna. Europei donne, scocca l’ora dei sorteggi

Destinazione Euro2025, si svela oggi il cammino delle azzurre. Con il sorteggio in programma alle 18 a Losanna (diretta su uefa.com) inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso la quattordicesima edizione del torneo continentale, che si disputerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Alla cerimonia, organizzata presso lo Swiss Tech Convention Center, parteciperanno il presidente federale Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e il ct Andrea Soncin, oltre a Leonardo Bonucci, invitato dalla Uefa insieme ad altri campioni e campionesse che hanno scritto la storia della competizione. Le Azzurre hanno il compito di far dimenticare le deludenti spedizioni a Euro2022 e al Mondiale del 2023, entrambe chiuse nella fase a gironi. Le 16 partecipanti saranno suddivise in quattro gruppi da quattro squadre, classificate in quattro fasce in base alla classifica generale della fase a leghe di qualificazione all’Europeo.