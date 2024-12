Atalanta, l’idea di un attaccante per gennaio. Suggestione Chiesa, ipotesi Berardi

Bergamo, 24 dicembre 2024 – Un attaccante per la panchina, non un titolare, come primo rinforzo invernale dell’Atalanta? Il club bergamasco come da abitudine è pronto ad anticipare il mercato, senza perdere preziose settimane. Nel 2021 Maehle arrivò il primo gennaio, un anno dopo Boga arrivò nella stessa data, come Isak Hien dodici mesi fa.

All’attuale Dea non servono titolari ma eventualmente un paio di panchinari di esperienza e qualità. In mediana il 21enne Ibrahim Sulemana non ha ingranato, non trovando mai spazio, per cui non è da escludere un intervento alla ricerca di un profilo analogo, mentre davanti manca un quinto attaccante, in attesa del rientro di Gianluca Scamacca il cui percorso riabilitativo prosegue perfettamente, senza intoppi, rispettando la tabella di marcia fissata in sei mesi minimi. Il centravanti romano, 26 anni tra una settimana, dovrebbe essere pronto per i primi di febbraio ma gli intoppi avuti nelle ultime settimane da Scalvini consigliano prudenza, spostando la data di rientro di qualche altra settimana, intorno ai primi di marzo.

L’Atalanta segue il vecchio pupillo Domenico Berardi, più volte vicino ai colori nerazzurri nel 2021 e nel 2022: il 30enne attaccante calabrese da ottobre è tornato a giocare con continuità nel Sassuolo, dove in tre mesi ha messo a referto tre gol e nove assist, confermando di aver perfettamente recuperato dall’infortunio. Addirittura nelle ultime sette partite ha giocato sempre almeno fino all’86’, per cui sta bene ed è pronto. L’ipotesi sarebbe un prestito semestrale, mandando in neroverde alcuni giovani della Under 23 di serie C, magari anche il bomber serbo Vanja Vlahovic, classe 2004, 13 gol in questo campionato, 19 totali da gennaio.

Un nome che sta circolando per un prestito semestrale è quello di Federico Chiesa che al Liverpool non trova spazio, ma al momento sembra una suggestione: il 27enne attaccante ligure ha un ingaggio molto alto e all’Atalanta serve un giocatore che si adatti ad un ruolo di riserva dietro agli intoccabili Lookman, De Ketelaere e Retegui.

Resta sullo sfondo, in questo caso per un acquisto a titolo definitivo, il nome dell’azzurro Giacomo Raspadori: il Napoli per lasciarlo andare chiede 25 milioni. In questo caso sarebbe un’operazione non solo per il presente ma in ottica futura, con un forte investimento su un calciatore del 2000, ancora giovane, ma anche per lui varrebbe lo stesso problema di Chiesa, dovrebbe adattarsi a un ruolo di riserva, e anche lui ha un ingaggio piuttosto alto.