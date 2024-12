Atalanta capolista: mai così in alto a Natale. E quel record benaugurante...

Bergamo, 22 dicembre – Sotto l’albero nerazzurro c’è un primo posto in campionato, inedito nella storia dell’Atalanta, quanto meritato: 40 punti in 17 giornate, un’accelerazione da 33 punti dalla settima giornata con l’incredibile serie aperta di 11 vittorie consecutive. Il miglior attacco del campionato con 42 gol segnati, una delle migliori difese dalla settima giornata in poi: appena 8 gol subiti, dopo averne subiti 11 nelle prime sei giornate.

Bergamo sogna con la sua Dea capolista in queste feste natalizie, con una squadra che sa vincere in modo sempre diverso, ma sempre con lo stesso lieto fine, i tre punti.

Inizio complicato

Contro l’Empoli i nerazzurri, senza il capitano De Roon squalificato, al ventesimo erano sotto di un gol e senza il cannoniere Retegui che stava chiedendo il cambio per un problema muscolare, in quella che sembrava una domenica difficile. Da quel momento una reazione, non furiosa, ma ordinata, che ha prodotto due pali di Kolasinac e Djimsiti, entrambi su cross di De Ketelaere, e due gol, il primo con un avvitamento di testa del belga, il secondo da un suo cross con sponda di Zaniolo per il solito Lookman.

Poi un’altra salita da affrontare nella ripresa, con il pareggio dell’Empoli su rigore e un altro arrembaggio, con un forcing continuo ad ‘annunciare’ il gol, arrivato a cinque minuti dalla fine grazie al talento infinito di De Ketelaere, ormai sempre più leader di questa Dea.

La Dea non molla mai

Questo modo di vincere dell’Atalanta è diventata una regola negli ultimi tre mesi: la vittoria a Roma e’ arrivata con un gol al 70’, quella contro il Milan all’88’, quella a Cagliari sempre al 70’, contro l’Empoli all’86’. Un modo di vincere possibile grazie al talento offensivo straripante della Dea, con un De Ketelaere salito a 10 gol e 9 assist, con un Lookman salito a 12 gol, con un Retegui da 14 gol, con uno Zaniolo salito a 3 gol e 3 assist, senza dimenticare un Samardzic da 5 gol e 4 assist.

Numeri da primato, per un’Atalanta che adesso tirerà il fiato per due giorni per poi iniziare a preparare l’ultima trasferta dell’anno sul campo della Lazio, per cercare la dodicesima vittoria consecutiva e chiudere un 2024 da capolista solitaria. Intanto l’Atalanta ha eguagliato il recente record dell’Inter del 2021 e del Napoli del 2023 di una striscia vincente di undici gare consecutive: entrambe poi hanno vinto lo scudetto…