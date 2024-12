Atalanta, la Stella d’oro al merito sportivo ad Antonio Percassi

Bergamo, 20 dicembre 2024 – L’Atalanta capolista in serie A, e seconda squadra europea del 2024 avendo vinto la seconda competizione continentale, l’Europa League, continua a fare incetta di premi e riconoscimenti ad alto livello. Ieri pomeriggio durante la visita al Gewiss Stadium il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha consegnato ‘la Stella d’oro al merito sportivo’ al presidente nerazzurro Antonio Percassi. “Un premio importante per quello che ha fatto Percassi, non solo con l’Atalanta, ma in tutto il suo percorso di vita da dirigente sportivo, anche da atleta”, ha spiegato il numero uno del Coni.

Incantato di fronte al nuovo Gewiss Stadium: “L’Atalanta è una realtà unica: di dedizione, preparazione, di energie spese, di strutture: a Bergamo sono pazienti e concreti, gente seria. E anche un giusto riconoscimento a questa città, che quest’anno è stata riconosciuta come quella che si vive meglio. Gente seria". Sempre ieri il tecnico Gian Piero Gasperini ha vinto il premio Philadelphia Coach of the Month per il mese di novembre, il premio indetto dalla Lega Calcio Serie A e assegnato ogni mese all'allenatore che più si è distinto, avendo vinto 5 gare su 5 tra serie A e Champions, premio che gli verrà consegnato domenica prima del match casalingo contro l’Empoli. Lunedì al capitano Marten de Roon è stata conferita dal consiglio comunale di Bergamo la ‘Benemerenza civica’ e sempre lunedì a Marrakech l’attaccante nerazzurro Ademola Lookman ha conquistato l’ambito premio di miglior calciatore africano del 2024.