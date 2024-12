Atalanta, il bilancio del presidente Antonio Percassi: “È stato un 2024 strepitoso”

Bergamo, 12 luglio 2024 – Come da tradizione la dirigenza atalantina ha celebrato la vigilia di Santa Lucia (che tradizionalmente porta i regali ai bambini bergamaschi e di altre province orientali lombarde) facendo del bene, regalando un sorriso a chi vive un Natale meno felice. Così in mattinata il presidente Antonio Percassi accompagnato da alcuni giocatori nerazzurri, Ibrahim Sulemana e Marco Palestra, oltre a ragazzi e tecnici della Primavera, e’ stato in visita nei reparti di pediatria dell’ospedale cittadino Papa Giovanni XXIII.

Un giro nelle corsie e nelle camere per distribuire orsacchiotti e sciarpe nerazzurre ai bambini ricoverati, per regalare un momento di allegria con autografi e selfie. Poi a seguire il pranzo natalizio allo stadio e il brindisi di auguri con la stampa bergamasca e con i giornalisti che abitualmente seguono l’Atalanta. Un momento anche per tirare un bilancio di un 2024 che lo stesso presidente nerazzurro ha definito ‘straordinario’, con il trionfo europeo in Europa League, il ritorno in Champions e l’attuale primato solitario in serie A.

“E’ stata un’annata strepitosa, con la vittoria dell’Europa League che ci invidiano tutti. Ci rispettano tutti i club europei, che si complimentano con noi. Merito di mister, giocatori, staff, della gente che lavora: grazie a tutti abbiamo ottenuto questo risultato straordinario E in campionato non mi sembra che siam messi malissimo…", ha sottolineato il presidente nerazzurro.