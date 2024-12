Atalanta-Empoli 3-2, De Ketelaere firma l'11esima gioia

Bergamo, 22 dicembre 2024 - Che il pomeriggio non sarebbe stato facile per l'Atalanta lo si capisce nei primi 20', quando prima l'Empoli va in vantaggio con Colombo e poi Retegui alza bandiera bianca per un guaio muscolare: il rimpiazzo è Zaniolo. Anche i pali non sono alleati dei nerazzurri, che sbattono sul legno con Kolasinac e Djimsiti. Eppure, nonostante tutto, l'attacco orobico si conferma tra i più forti del campionato: De Ketelaere e Lookman completano la rimonta prima del duplice fischio di Feliciani, che sale alla ribalta per il contestato rigore assegnato ai toscani e trasformato da Esposito. A pochi minuti dalla fine De Ketelaere caccia il coniglio dal cilindro che vale l'11esima vittoria di fila e, soprattutto, il ritorno dell'Atalanta in testa alla classifica: il perfetto regalo di Natale per il Gewiss Stadium, che vede la sua squadra vincere anche in una giornata non particolarmente fortunata negli episodi come finora successo poche volte in stagione. Per la banda Gasperini si tratta dell'ennesima prova di forza e dell'ennesimo esame superato.

Le formazioni ufficiali

Gasperini si affida al solito 3-4-2-1, aperto da Carnesecchi, a sua volta protetto da Kossounou, Djimsiti e Kolasinac, con Bellanova e Zappacosta sulle bande: in mezzo al campo ci sono Pasalic ed Ederson, mentre a supporto dell'unica punta Retegui figurano De Ketelaere e Lookman. D'Aversa replica con lo stesso modulo: tra i pali c'è Vazquez, con Goglichidze, Ismajli e Cacace in difesa e Gyasi e Pezzella sulle corsie esterne. In mediana ci sono Anjorin e Grassi, mentre sulla trequarti agiscono Henderson ed Esposito in assistenza di Colombo.

Primo tempo

Al 4' l'Atalanta guadagna il primo corner e dai suoi sviluppi un flipper arriva sui piedi di Djimsiti, che a sua volta la spara in bocca a Vazquez nel contesto di un'occasione casuale quanto quanto la successiva parata. L'Empoli replica con una penetrazione di Colombo, contrato al momento del tiro. Al 10' Ederson scambia con Lookman e poi conclude di controbalzo, senza mira e fortuna. Dall'altro lato crescono i toscani e in particolare Colombo, che prima obbliga Carnesecchi a uscire e poi, al 13', lo trafigge su assist a rimorchio di Henderson dagli sviluppi di una rimessa laterale che vede la difesa di casa totalmente imbambolata, con Djimsiti a sporcare in rete la conclusione. I problemi non sono finiti per Gasperini, che perde Retegui per un problema muscolare: il rimpiazzo designato è Zaniolo, subito ammonito dopo un intervento in ritardo su Esposito dopo un controllo sbagliato. Intanto l'Empoli non disdegna le sue sortite offensive: proprio Esposito ci prova dal limite, ma ne esce fuori un tiro totalmente sbilenco. Al 24' Anjorin abbatte Lookman: della punizione se ne incarica De Ketelaere, che pennella per il colpo di testa di Kolasinac, respinto con un miracolo da Vazquez e poi dal palo. Il pomeriggio complicato dell'Atalanta è ben testimoniato da due errori in fase di rifinitura di due specialisti come Lookman e De Ketelaere: dall'altro lato da calcio d'angolo Henderson rifinisce per il colpo di testa di Cacace, che finisce in bocca a Carnesecchi. Al 34' è invece perfetta l'incornata di De Ketelaere su assist di Zappacosta: proprio Cacace viene bruciato, forse tradito anche dal movimento precedente di Zaniolo e Ismajli. L'Empoli prova a reagire con una botta di Esposito: Kossounou mura e riparte. Al 41' Pezzella stende De Ketelaere da zona laterale: è la stessa da dove prima Kolasinac aveva sfiorato la rete, e stavolta il medesimo destino tocca a Djimsiti, che di testa trova solo il palo. L'Atalanta cresce minuto dopo minuto e completa la rimonta nel primo dei 2' di recupero concessi dall'arbitro Feliciani: De Ketelaere crossa, Zaniolo fa la sponda e Lookman imbuca in diagonale dall'area piccola.

Secondo tempo

All'alba della ripresa i nerazzurri sfiorano il tris, con la differenza che il traversone stavolta parte da Zappacosta e che Lookman sfiora soltanto senza riuscire a spaventare Vazquez, che ha visto molto di peggio dalle sue parti. Al 53' Ederson fa partire un missile dal limite che sibila di poco alla destra del portiere ospite, ma l'attenzione generale va a quanto accaduto poco prima, con i piedi di Djimsiti e Grassi che si toccano in contemporanea. Feliciani va al monitor e assegna il rigore: sul dischetto va Esposito, che sceglie la soluzione centrale e sceglie bene. L'Atalanta, al primo rigore contro in campionato, schiuma rabbia e si fionda in attacco con una penetrazione di Lookman che frutta un corner: De Ketelaere svetta ma Vazquez blocca con sicurezza, per un copione che si ripete poco dopo con la palla che sorvola addirittura la traversa. L'Empoli, non pago, continua a rendersi pericoloso con ripartenze molto insidiose nonostante la mancanza dell'ultimo passaggio: dall'altro lato anche Kossounou sbaglia l'imbucata per Lookman. Al 69' De Ketelaere gira di testa alto un cross di Ederson prima delle mosse di Gasperini: dentro Ruggeri, Hien e Samardzic per Zappacosta, Djimsiti e Lookman. D'Aversa invece lancia Maleh e Fazzini per Grassi ed Esposito. Dopo una fase di stasi, l'Atalanta torna ad attaccare: l'arma prescelta sono i cross, come quello di Bellanova facile preda di Vazquez. Goglichidze alza bandiera bianca per un guaio fisico: a entrare è Marianucci, mentre dall'altro lato, per l'ultima mossa, entra Cuadrado per Bellanova. D'Aversa inserisce Sambia per Henderson nel momento in cui i suoi tornano a soffrire sotto l'assedio nerazzurro, chiuso da una botta contrata di Samardzic. L'invenzione buona la trova all'86' De Ketelaere, che ricev da Pasalic, converge da destra, salta Ismajli e Cacace e deposita in rete una conclusione angolata imparabile per Vazquez. Feliciani assegna 6' di recupero nei quali si fa vedere Gyasi, che guadagna un corner con una conclusione smorzata fuori sulla quale si spengono le speranze di pareggio dell'Empoli.