Atalanta, Natale vista vetta. Ma c’è l’ostacolo Empoli

L’Atalanta vuole regalarsi il primo da Natale della sua storia da capolista della Serie A. La Dea, battendo l’Empoli questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium, avrebbe la certezza di mantenere il primato solitario salendo a 40 punti. Attenzione però alla squadra di D’Aversa che sta tenendosi alla larga dalla zona calda, con 19 punti, ma sta pagando un prezzo altissimo alla sfortuna con infortuni a raffica e un organico ridotto all’osso.

Toscani privi di Solbakken, Pellegri, Zurkowski, Ebuehi, Sanozov e Haas, lontano ex di turno. Assenze che aumentano il gap nei confronti dell’Atalanta, capolista a quota 37, vincitrice degli ultimi cinque scontri diretti contro gli azzurri. L’ultima sconfitta contro l’Empoli risale alla giornata conclusiva della stagione 2021-22, quando i toscani vinsero a Bergamo per 1-0 con rete di Stulac, condannando la squadra di Gasperini all’ottavo posto e all’esclusione dalle coppe europee, in quella che finora è stata la peggiore annata del ciclo gasperiniano.

Reduce dalla sgambata di Coppa Italia contro il Cesena (6-1) oggi l’Atalanta andrà all’assalto con il tridente delle meraviglie composto da Retegui, cannoniere stagionale con 14 gol ma a secco da quasi un mese (ultimo acuto il 26 novembre sul campo dello Young Boys), dallo scatenato De Ketelaere e da Lookman, galvanizzato dalla vittoria del Pallone d’Oro africano. Assente per squalifica il capitano De Roon, toccherà al duttile Pasalic giostrare in mediana con Ederson. In panchina i vari Brescianini, Cuadrado, Samardzic e Zaniolo da sfruttare nella ripresa. Dietro c’è abbondanza nelle scelte per Gasperini, che dovrebbe puntare su Hien, Kolasinac e uno tra Djimsiti o Kossounou, con l’alternativa Toloi in panchina. Sulle corsie Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. In porta torna il “paratutto“ Carnesecchi.

"Siamo in un buon momento. I miei giocatori si divertono e stanno bene insieme. È veramente un momento molto positivo: c’è attenzione da parte di tutti, c’è la voglia di giocare e correre. Sono davvero contento. Tutti quelli che hanno fatto parte di questo periodo hanno lasciato un segno straordinario. Ora incontriamo una buona squadra, l’Empoli ha fatto dei bei risultati, però ci arriviamo con grande slancio ed entusiasmo. Sappiamo che tutte le partite sono difficili in Serie A", ha spiegato mercoledì sera dopo il successo contro il Cesena un Gian Piero Gasperini, soddisfatto del rendimento della sua squadra e consapevole dell’entusiasmo che c’è intorno alla Dea. Anche oggi il Gewiss sarà quasi esaurito, come ogni partita. Per l’occasione, trattandosi dell’incontro pre natalizio, la Dea sfoggerà un’apposita maglia inedita, con cromature variabili, blu e bianca con sfumature argentate. La maglia natalizia resterà in vendita per tutte le feste a scopo benefico: il ricavato verrà devoluto alla onlus Associazione Amici della Pediatria che presta la sua opera di volontariato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.