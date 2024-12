Roma: situazione Dybala in stallo. Saelemaekers ha convinto, riscatto in vista?

Roma 24 dicembre 2024 - Dentro o fuori dal campo, nella Roma calcistica di sponda giallorossa è impossibile non parlare di Paulo Dybala. Quando l'argentino è in campo è poesia calcistica con risultati tendenzialmente molto positivi per i giallorossi, fuori invece fa sempre notizia per i suoi continui problemi fisici e questo rapporto fatto di molti alti e bassi con la società. Uomo copertina e vera e propria stella della squadra, il suo contratto molto pesante in termini economici vede la proprietà sempre guardarsi attorno in termini di una cessione. Questo ha portato alla lunga trattativa con l'Al-Qadsiah in estate e quella attuale con il Galatasaray per la prossima sessione di mercato invernale.

Parlando proprio della trattativa con la squadra giallorossa di Turchia, la situazione attualmente sarebbe in fase di stallo. Da Istanbul fanno sapere che Icardi e compagni accoglierebbero un campione del calibro della Joya con le braccia apertissime. I soldi non mancano e per lui sarebbe pronto un contratto da 10 milioni di euro annui. La Roma non è antagonista a un'eventuale cessione, ma vuole incassare dalla cessione della proprio uomo di punta, mentre i tuschi sono disposti ad accettare solo un trasferimento a titolo gratuito. Nessuna delle parti in causa attualmente sembra disposta a fare un passo indietro, non su questa trattativa, e allora ecco che si cominciano a cercare soluzioni alternative su tutti i piani del discorso.

Innanzitutto c'è da inquadrare bene il rapporto tra la Roma e Dybala. Il contratto dell'argentino con i giallorossi scadrà il prossimo giugno 2025, ma c'è anche la clausola del rinnovo automatico raggiunto un numero minimo di partite, che potrebbe allungare il soggiorno romano del sudamericano. In questo senso le parti potrebbero anche provare a incontrarsi per discutere del futuro. Per la Joya non è una questione economica, altrimenti le cifre dell'Arabia Saudita lo avrebbero convinto a dire addio già in estate. La Roma però sta vivendo un periodo di rinnovamento e con prospettive rosse più sul lungo termine e in questo senso un contratto ingombrante come quello di Paulo può diventare un ostacolo alla crescita. Consapevole di questo il giocatore pare aver aperto anche a una riduzione di ingaggio, ma le parti non si incroceranno a breve per discutere i termini di un'eventuale nuovo accordo, con ingaggio spalmato su più stagioni. Lo stallo per altro sta facendo vacillare anche la convinzione del Galatasaray che nelle ultime ore avrebbe adocchiato e chiesto informazioni per il franco-georgiano Georges Mikautadze, di proprietà del Lione e compagno di nazionale di Kvaratskhelia.

Storie tese di mercato che potranno risolversi nel futuro, un discorso che vale anche per Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, superato l'infortunio di inizio stagione, sta convincendo Ranieri, tifosi e dirigenza, tanto da poter permettere al club di intavolare già oggi il discorso del suo riscatto. Il ragazzo è ancora di proprietà del Milan e per vestirlo di giallorosso a titolo definitivo, in estate si è scelto di non fissare un diritto di riscatto e il meneghini hanno inserito, prima del suo prestito, un'opzione di rinnovo nel suo contratto in scadenza nel 2027. Questo costringe la Roma a dover trattare sulla valutazione del club rossonero, attualmente intorno ai 15 milioni di euro. Sarà una trattativa lunga e logorante se i capitolini vorranno trattenere anche per la prossima stagione il giocatore alla Roma.