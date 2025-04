Lazio in corsa Champions: Roma e Juventus pareggiano 1-1 all'Olimpico

Gode la Lazio tra Roma e Juventus, che all’Olimpico ieri sera si sono affrontate con energia e intensità, si sono divise la posta in palio con un 1-1 (in rete Locatelli e Shomurodov) dando l’impressione di essere entrambe in condizione, e se è vero che Tudor ambiva a una vittoria per sfruttare una giornata che, con i 3 punti, avrebbe potuto vedere i bianconeri affiancare l’Atalanta, è vero altresì che il pari ha rallentato la cavalcata dei giallorossi, reduci da sette successi di fila in campionato e tornati in corsa per una zona Champions nella quale oggi c’è davvero bagarre, perché in fondo – in attesa del Bologna – anche l’Atalanta è rientrata tra coloro che rischiano e la Lazio (che domenica affronterà la Roma nel derby) si è riportata in piena corsa. Ce la farà chi sbaglierà di meno, dal momento che gli scontri diretti sono ancora numerosi.

Contenti a metà, i bianconeri, ma i passi in avanti, al di là del pari, non sono mancati, e pareva esserci stato una sorta di effetto Motta sul primo tempo della Juventus, inteso come l’effetto delle recenti parole dell’ex allenatore in un’intervista, quasi a voler rimarcare la distanza fra le chiacchiere autoassolutorie ex post e la sostanza: concentrata, verticale, aggressiva, guidata più dall’istinto che da un’imposta necessità coreografica, la Juventus – schierata ancora col 3-4-2-1, Vlahovic davanti e Nico Gonzalez in luogo di Koopmeiners, come previsto – ha approcciato la gara con un piglio visto raramente, con la personalità della squadra che pensa all’efficacia e non ai fronzoli, stupendo una Roma quadrata, che ha subito la pressione abbassandosi a reggere lo stato d’assedio per una ventina di minuti, con Svilar ottimo a toccare sulla traversa un colpo di testa di Gonzalez. Ma i giallorossi di Ranieri sono squadra intelligente e, passata la buriana, la squadra si è riassettata e ha allungato a propria volta i bianconeri, portando anche un paio di occasioni (Cristante ed El Shaarawy) pericolose. Partita più che gradevole, con la Juventus a passare pochi minuti prima dell’intervallo con un destro da fuori di Locatelli per lo 0-1.

Ranieri ha azzeccato la mossa al rientro in campo: dentro Shomurodov per Hummels per dare un appoggio alle giocate da pivot di Dovbyk e l’uzbeko va subito in gol, a freddo, non sfruttando l’ucraino ma su azione d’angolo, buttando dentro una respinta di Di Gregorio su violento colpo di testa di N’Dicka. Equilibrio totale, ma occasioni poche nel resto dell’incontro, Juventus più alta e portieri quasi mai impegnati, pari legittimo e interlocutorio.

Tutto è ancora da giocare.