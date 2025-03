Tegola Roma, Dybala si opera: rischio stagione finita

Roma, 20 marzo 2025 – Una tegola si abbatte sulla rincorsa europea della Roma di Claudio Ranieri. Paulo Dybala ha scelto la via dell’intervento chirurgico dopo l’infortunio che ha coinvolto il tendine semitendinoso sinistro. La lesione si è dunque rivelata più seria del previsto e, di comune accordo con il club, il fantasista argentino ha deciso di seguire la strada dell’operazione: ‘Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio’ si legge nel comunicato giallorosso.

Stagione finita? La Roma ha tanti scontri diretti...

In un primo momento, dopo gli esami strumentali che aveva evidenziato la lesione tendinea, si era parlato di uno stop di 30-40 giorni, quindi con possibilità di rientrare per le ultime giornate di campionato, ma la scelta di andare per via chirurgica potrebbe aumentare i tempi di recupero e questo comporterebbe lo stop forzato di Dybala fino a fine stagione. Di fatto, c’è il rischio che la Roma debba proseguire la sua rincorsa alle coppe senza la joya e anche il messaggio del calciatore sui social sembra andare in questa direzione: “Innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi dimostrate – le parole di Dybala verso i tifosi giallorossi – Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a intervento chirurgico per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni in questa fase cruciale del campionato. Tornerò presto, ancora più forte, promesso”. Una grave perdita per la Roma che è ora settima in campionato a meno quattro dal quarto posto occupato dal Bologna, ma in primavera per la squadra di Ranieri partono gli scontri diretti campali per la zona Europa. La Roma, di fatto, rischia di affrontarli senza Dybala, a partire da Roma-Juve del 6 aprile, passando per il derby alla giornata successiva, per concludere con il poker tra fine aprile e maggio contro Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Proprio per quelle sfide poteva essere messo in agenda il rientro di Dybala, stando sui 30-40 giorni di stop, ma con l’operazione potrebbe volerci di più. Per ora la Roma non ha comunicato tempi di recupero certi e tutto è stato rimandato alla fase post operatoria quando verranno diramati ulteriori aggiornamenti sulla Joya. I giallorossi perdono un giocatore da 36 partite in stagione con 8 gol e 4 assist su tutte e tre le competizioni, per un totale di 2.122 minuti di gioco.