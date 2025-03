Ranieri riporta la Roma al top: mai così bene dal 2016

Roma, 17 marzo 2025 – La Roma continua a scalare la classifica sotto il comando di Claudio Ranieri. Da quando l'ex allenatore di Cagliari e Leicester si è seduto in panchina, la squadra capitolina ha fatto un enorme balzo in avanti, riuscendo a recuperare diverse posizioni e a rientrare pienamente in corsa per l'Europa che conta. In questo momento, i giallorossi si trovano al settimo posto in classifica a sole due lunghezze dalla Lazio sesta, un risultato che a settembre sembrava impossibile. Sir Claudio ha ridato un'anima alla squadra, che ora vince e convince, ma soprattutto ha riavvicinato a sé i tifosi che a inizio anno si sentivano smarriti. Nella giornata di ieri, Ranieri ha ritrovato il Cagliari, squadra che ha guidato dal dicembre del 2022 al giugno dello scorso anno e con la quale ha conquistato una promozione in Serie A e la salvezza nella massima serie l'anno successivo. Quella andata in scena all'Olimpico non è stata una gara facile per i giallorossi, che in più di un'occasione sono stati salvati da Svilar, ma Dovbyk al 62' ha capitalizzato al massimo il corner battuto da Paredes e ha segnato la rete decisiva per la partita. Questo risultato è fondamentale per la Roma, dato che le permette di mantenere la distanza con Fiorentina e Milan e di puntare la Champions, che ora dista solo quattro punti. Che Ranieri abbia fatto un ottimo lavoro con la squadra capitolina lo dimostra anche il fatto che, contro il Cagliari, la Roma ha centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato. Negli ultimi sei incontri, infatti, sono arrivati ben sei successi per la squadra di Ranieri, che ora corre. La prima vittoria è stata quella per 1-0 contro il Venezia dello scorso 9 febbraio, poi è arrivato un altro 1-0 (questa volta contro il Parma), poi il 4-0 contro il Monza e il 2-1 contro il Como, per poi sconfiggere l'Empoli al Castellani e, infine, il Cagliari, entrambe per 1-0. I giallorossi non centravano sei successi consecutivi in campionato addirittura dal periodo tra agosto e aprile del 2016, a cavallo delle stagioni 2015-16 e 2016-17, con Luciano Spalletti in panchina, mentre l'ultimo precedente con sei vittorie di fila in una singola stagione risale a pochi mesi prima, tra gennaio e marzo 2016, quando i giallorossi centrarono ben otto successi consecutivi.