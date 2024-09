Alle 18.30. Alcione, c’è la corazzata Vicenza. Gli “Orange“ in campo senza paura

Serata importante e delicata per l’Alcione Milano, chiamato a rispondere con carattere contro la corazzata Vicenza che sogna la Serie B dopo essere stato protagonista nei playoff della scorsa stagione. I tifosi orange, già galvanizzati dal trionfo all’esordio assoluto tra i professionisti contro l’Atalanta Under 23, ora attendono una conferma dopo le ultime gare altalenanti, contraddistinte da una preoccupante “siccità“ offensiva e un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate.

Malgrado il potenziale di una coppia d’attacco di spessore come Palombi-Marconi, l’Alcione sembra soffrire l’inesperienza e l’abitudine a giocare in una categoria superiore, un aspetto che non è sfuggito all’occhio attento del tecnico Cusatis.

Tuttavia, lo spirito combattivo mostrato nell’ultimo incontro contro il Padova, una delle squadre più accreditate per la promozione, ha lasciato intravedere segnali positivi: la squadra ha saputo restare compatta e lottare fino all’ultimo minuto, offrendo una prestazione che potrebbe essere il preludio di una rinascita. "Tutti i giorni ci diciamo che siamo gli ultimi arrivati e che quindi dobbiamo mostrare umiltà, per quanto nelle prime gare abbiamo sempre giocato a viso aperto - spiega l’attaccante Palombi a tuttomercatoweb.com - Queste partite ci hanno detto che possiamo dire la nostra. Stiamo cercando di portare più gente possibile all stadio, non è facile essendo la terza squadra di Milano. Se l’Alcione farà grandi passi però un po’ di gente si avvicinerà, perché è una realtà che sta crescendo".

Adesso la sfida è trovare la formula perfetta per fronteggiare un Vicenza che punterà sulle magie tecniche del fantasista Della Morte, abile a muoversi su tutto il fronte d’attacco per servire palloni preziosi ai compagni. Mister Cusatis ha sinora mantenuto fede al suo collaudato 4-3-1-2, variando però spesso gli uomini dal centrocampo in su, mentre la retroguardia, formata da quattro difensori, si è dimostrata un baluardo di solidità e sicurezza. L’equilibrio potrebbe essere nella capacità di unire la compattezza difensiva già mostrata a una maggiore audacia in fase offensiva, una chiave potenzialmente vincente per strappare punti a un Vicenza agguerrito e affamato di successo.