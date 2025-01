Alle 20 a jedda c’è real-barcellona. Il ’Clasico’ decide la Supercoppa di Spagna. Flick blocca Araujo: "Lo voglio nel Barça»

Carlo, re di coppe, ci riprova. Il sedicesimo trofeo in blancos, il 32esimo come allenatore vale di più perché si assegna con un Clasico. La sfida Real–Barcellona, oggi alle 20 a Jedda, in Arabia Saudita, vale una Supercoppa spagnola. Un trofeo che da ormai diverse stagioni si gioca nel formato a quattro squadre. I balugrana in semifinale hanno avuto la meglio sull’Athletic Bilbao, i blancos hanno superato il Maiorca. Ma adesso è tutta un’altra storia. "Per tutti è un Clasico - ha detto l’allenatore del Barça, Hansi Flick –. Se dovessimo vincere sarebbe importante sul piano della fiducia". Sì, perchè i blaugrana nelle ultime partite si sono allontanati dalla vetta della Liga. Della partita potrebbe essere anche Dani Olmo, dopo che è stato, almeno per il momento, risolto il problema legato al tesseramento suo e di Victor. Infine, su Araujo, al centro di diverse voci di mercato che vedono in pole la Juve, Flick ha concluso: "Non è il mio lavoro commentare le voci di mercato, ma posso dire che lo voglio nella mia squadra".

Ancelotti ha invece il compito di far dimenticare il 26 ottobre, quando il Barça, ammutolì il Bernabeu con un netto 0-4. "Abbiamo fatto un’analisi molto chiara di quella partita, abbiamo iniziato bene per poi calare nella ripresa, sappiamo che dobbiamo evitare gli errori che abbiamo commesso, ma domani sarà un’altro match". Dribbliando il caso Olmo, rassicura poi su Bellingham: "E’ recuperato, è un giocatore che fa la differenza".