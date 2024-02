Alle 20.45. Questa sera in campo: a Gorgonzola arriva il Lumezzane

Calcio d’inizio alle 20.45 di questa sera,

a Gorgonzola, per l’anticipo tra Giana

e Lumezzane. I biancazzurri, dopo aver raccolto solo un punto in sette gare, sono tornati a vincere nell’ultima giornata a Vercelli (3-0). Così l’allenatore Andrea Chiappella: "Una partita tecnicamente, tatticamente e caratterialmente perfetta. Il giusto premio.

I momenti difficili ci sono, lo sapevamo: l’importante è affrontarli con equilibrio. Avere chiuso l’andata a trenta punti forse ha illuso qualcuno, ma la verità è che la salvezza non l’abbiamo ancora centrata. Sarà ancora lunga e dura". Sul mercato i biancazzurri hanno perso Fumagalli (Como), ma hanno riabbracciato

il centrocampista Acella (un ex, arrivato dal Perugia) e l’attaccante Mbarick Fall (in stagione a Brindisi) che ha trovato il gol proprio sabato scorso. In classifica i biancazzurri sono all’undicesimo posto: -1 dai playoff e +4 dai playout. Di fronte, il Lumezzane: 41 punti, sesta posizione. Nelle ultime 7 gare i bresciani

di Arnaldo Franzini hanno vinto 5 volte, pareggiando a Fiorenzuola e perdendo

col Trento. Curiosità: la prima partita

in un campionato di Serie C, per la Giana,

è stata proprio contro il Lumezzane. Nell’allora Brianteo di Monza, il 5 settembre 2014: 2-0, gol di Perna (tutt’ora qui) e Crotti. Lu.Mig.