ALLO SPERONI. Pro Patria, esame Padova. Turnover per Colombo

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Per la Pro Patria, oggi alle 18.30 allo Speroni, primo esame tosto della settimana contro il Padova. Con i biancoscudati i biancoblù possono verificare l’ottimo stato di forma. Così il tecnico Colombo: "Sarà una partita difficile contro la seconda della classe. Non hanno ancora perso in trasferta e a gennaio hanno investito. La rosa è forte e con un allenatore d’esperienza, dovremo stare molto attenti soprattutto nel nostro reparto arretrato perché loro in attacco hanno tante scelte e giocatori che possono fare male. Dovremo restare concentrati fino alla fine". "Col Padova e sabato a Mantova – aggiunge il mister – dovremo gestire le forze: i ragazzi stanno bene, ho una buona scelta, c’è ancora qualche dubbio e sicuramente farò alcuni cambi. È bello avere un gruppo come il nostro, i ragazzi si allenano tutti bene: sono segnali importanti. Ho fiducia in ogni mio giocatore, dunque sfrutterò la rosa in queste due gare che ci aspettano".

Luca Di Falco