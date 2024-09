Alma Comincia la diaspora per gli allenamenti

Dopo l’amichevole con la Fermignanese persa per 2-1, l’Alma Juventus ha lasciato il campo della Trave di Fano a causa della rescissione della convenzione da parte dell’Amministrazione comunale e ha ripreso questa settimana la preparazione allenandosi sul terreno di gioco del Cattolica. Il primo test della squadra di mister Antonio Aiello è avvenuto proprio sul campo dove l’Alma dovrebbe disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza – il calendario uscito ieri l’altro vede il debutto proprio ’in casa’ l’8 settembre contro la K-Sport Montecchio – ma sullo stadio di Fermignano si stanno scatenando in questi ultimi giorni polemiche politiche a livello locale che potrebbero finire per influire anche sul piano calcistico. In particolare sulla decisione che martedì 3 settembre il Tribunale territoriale della Figc sarà chiamato a prendere in merito alla regolarità dell’iscrizione dell’Alma Juventus al campionato di Eccellenza, a seguito del ricorso presentato dalla Jesina. Il sito on line Vallesina.Tv ha infatti riportato la notizia secondo cui sui documenti di concessione dell’impianto sportivo di via Andrea Costa ci sia la firma del presidente della Fermignanese mentre avrebbe dovuto esserci, secondo i regolamenti del Comune di Fermignano, quella del sindaco Emanuele Feduzi. Se così fosse, come sostiene sempre Vallesina.Tv, il presidente del club fermignanese Augusto Bonaventura non avrebbe potuto firmare la concessione in subaffitto dello stadio comunale. D’altronde, la richiesta di impianti sportivi comunali per eventi che escono dalla gestione ordinaria affidata in concessione ha sempre bisogno di un’autorizzazione del sindaco o di un suo delegato, che valuti la congruità sulle capacità oggettive della struttura di ospitare la manifestazione in termini di sicurezza pubblica, servizi adeguati, etc.

In attesa delle decisioni, comunque, l’Alma prosegue la sua attività sul campo. Oltre alla prima squadra, questa settimana hanno iniziato ad allenarsi anche i ragazzi dell’Under 19 in vista del campionato che partirà il 20 settembre prossimo. In questo caso, l’Under 19 svolgerà la preparazione e poi anche le partite casalinghe al centro sportivo ’IES S. Veneranda’ a Pesaro. Infine, la società ha presentato anche la terza maglia dell’Alma che al posto dei colori granata sarà completamente nera, con bordi bianchi sulle spalle, calzoncini bianchi e calzettoni neri.