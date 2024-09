Alma, Panichi si smarca: "Rispettate tutte le regole"

Tiene ancora banco il caso Alma Juventus - Jesina, che si discuterà martedì prossimo davanti al Tribunale territoriale per decidere sulla regolarità o meno dell’iscrizione dei fanesi in Eccellenza, con la Jesina pronta a prendere il loro posto in caso di esclusione. Rispetto al dibattito che si è scatenato in questi ultimi giorni, la società granata del presidente Salvatore Guida ha tenuto un profilo molto basso, limitandosi a scrivere sui social network che venerdì sera "ha provveduto al deposito della propria memoria conclusiva, in relazione al ricorso proposto dalla Jesina, che verrà discusso il giorno 03/09/2024. L’Alma Juventus Fano 1906 – aggiunge la nota – ha scelto di non contribuire al caos mediatico degli ultimi giorni, consapevoli e rispettosi del principio che le proprie ragioni vadano discusse nelle sedi preposte. Sicuri e sereni del proprio operato e di aver sempre agito in conformità dei regolamenti, si attenderà l’esito della Giustizia Sportiva".

Anche il presidente del Comitato regionale marchigiano della Figc, tirato in ballo sia da alcuni consiglieri, sia dalla stessa società jesina, si è limitato a rilasciare una laconica dichiarazione: "Ho letto tutti i comunicati e gli articoli che sono stati divulgati e pubblicati in questi giorni in merito al cosiddetto ‘caso Alma Fano’, a tutto ciò che ne consegue e ad altre questioni in cui sono stato tirato in ballo. Ho scelto, e continuo a farlo, di non replicare sul merito perché ciò che doveva essere detto e fatto è stato detto e fatto, nel rispetto totale delle normative e delle regole. Al riguardo ricordo soltanto che ogni decisione del Comitato regionale Marche è stata presa con votazione e approvazione a maggioranza del Consiglio direttivo. Sul ‘caso Alma Fano’ si pronunceranno gli organismi della giustizia sportiva, a quello mi atterrò e ci atterremo tutti. Anche riguardo presunte verità o presunte bugie o presunte provocazioni che sono state dette o scritte in questi giorni, saranno i fatti a parlare". Vedremo in questa scombinata storia che alla fine avrà ragione.

Mercato. L’Alma Juventus ha annunciato l’arrivo del terzino destro Francesco Somma, classe 2003, proveniente dal San Marzano. Somma è cresciuto nelle giovanili del Napoli per poi passare al Sorrento e, dopo un’altra stagione nell’Under 19 del Napoli, alla Recanatese. Il Fano Calcio, invece ha dato l’addio al centrocampista Massimiliano Trillini, 32 anni, accasatosi al Fabriano Cerreto, e il benvenuto a due giovani, Federico Panicali e Mattia Cinotti.