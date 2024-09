Alma senza patria Contestazione e sconfitta

ALMA JUVENTUS FANO

0

MONTECCHIO GALLO

2

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Wangue Moumi, Pedinelli, Somma, Malshi, Allegrucci, Biagioni (dal 78’ Rastelletti), Serfilippi (dal 50’ Rovinelli), Dommarco, Tassi, Brunetti (dal 46’ Ghanam), Fofana. A disp.: Tommasini, Saponaro, Montella, Di Letizia, Acunzo, Mattioli. All: Aiello.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Cerretani, Pizzagalli, Baruffi (dal 72’ Tiricanti), Carta, Notariale, Nastase, Peroni (dal 57’ Fiorani), Gurini, Perri (dall’81’ Barattini), Magnanelli, Di Pollina (dal 67’ Giunti). A disp.: Santini, C. Nobili, A. Nobili, L. Guglielmo, Violini. All: Magi.

Arbitro: El Houssine El Mouhsini (Pesaro). Assistenti: Andrea Belogi (Ancona) e Mattia Piccinini (Ancona).

Reti: 8’ Carta (K), 11’ Magnanelli (K).

Ammonizioni: Peroni (K), Fiorani (K), Ghanam (A), Nastase (K), Somma (A).

Sugli spalti (e fuori dalle mura) dello stadio una tifoseria che alterna cori di contestazione contro il presidente Salvatore Guida e di sostegno per la squadra, in campo un gruppo compatto, che contro l’ambizioso K-Sport Montecchio Gallo ben figura, ma ne subisce l’avvio cinico. Comincia così la stagione dell’Alma Juventus Fano, battuta per 2-0 alla prima ufficiale al ’Comunale’ di Fermignano, dove giocherà le proprie partite interne. Nessun problema di ordine pubblico, anche se i tre gruppi del tifo organizzato dell’Alma hanno rispettato gli annunci prepartita: i Panthers, a cui ha dato il benvenuto il gruppo Orgoglio laniero di Fermignano, sono rimasti fuori a contestare Guida, gli Ultras Fano sono entrati, contestandolo dagli spalti, e il Club Forza Alma aveva lasciato libera scelta, pur avversando anch’esso l’operato del presidente.

La cronaca. K-Sport subito aggressivo e in vantaggio già all’8’ grazie a una punizione di Carta all’incrocio. Tre minuti ed è 2-0: Wangue Moumi appoggia verso sinistra, ma sbaglia, Magnanelli – migliore del K-Sport – intercetta e calcia da centrocampo, centrando la porta. Da lì, l’Alma comincia ad attaccare. Attivissimi Fofana, Brunetti e Tassi, ma la prima occasione è per Pedinelli - migliore dei granata -, il cui colpo di testa è respinto sulla linea da Cerretani, bravo a chiudere poco dopo anche su Tassi. L’Alma pressa, ma non trova il goal e nella ripresa la partita si spegne. Pochi pericoli, due per parte: Wangue Moumi chiude su Perri in contropiede e su Barattini in area, la traversa e un tiro a fil di palo fermano Ghanam e Tassi. La sfida si chiude con il K-Sport che esulta e con i tifosi fanesi che chiedono ai giovanissimi granata (l’età media dei titolari era di 20,7 anni) di non mollare, promettendo loro sostegno fino alla fine.

Nicola Petricca