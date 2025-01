ALTRI ADDII. Quindici calciatori in scadenza a giugno

Tra entrate e uscite, passato e futuro, Monza-Fiorentina si gioca in campo e sul mercato. Il percorso dalla Brianza a Firenze potrebbe compierlo Pablo Marì, fedelissimo dell’ex Raffaele Palladino e tra i 15 giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Il ritorno in Argentina di Martinez Quarta spalanca le porte al centralone biancorosso, che potrebbe incrociare la traiettoria con Matias Moreno, difensore in forza alla Viola con apparizioni europee in Conference e l’ultima in campionato contro il Napoli.

Sull’asse Monza-Firenze anche il nome di Bianco, non più certo di un ruolo centrale in squadra dopo l’addio di Nesta, che lo aveva richiesto. Senza garanzie andrebbe a giocarsi il posto lasciato vuoto da Bove. Ancora in uscita si registra una frenata sul passaggio di Caldirola a Venezia, quindi in entrata sarà premura dell’a.d. Galliani (ieri presente a Monzello per la ripresa dei lavori) trovare e valutare occasioni in prestito.

Difficile pensare a Insigne, intanto per costi. Nei desiderata della dirigenza brianzola ci sarebbe anche la volontà di mescolare le carte in attacco, ma la formula necessaria per far sì che un’operazione possa andare in porto, fa pensare che decisivi potrebbero essere gli ultimi giorni del mese. Quelli preferiti dal Condor, dove ha costruito le intuizioni migliori.

