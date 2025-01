Serie A: quali sono stati i trasferimenti più costosi del mercato di gennaio?

Bologna, 9 gennaio 2025 – Il mercato di gennaio è chiamato comunemente “mercato di riparazione”, dato che le società intervengono nei ruoli scoperti oppure si limitano a puntellare alcuni reparti, con dei colpi di portata inferiore rispetto a quelli che si verificano nella sessione di mercato estiva. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, questa tendenza sembra essere in cambiamento, come dimostrano alcuni trasferimenti che sono avvenuti negli scorsi mercati invernali. Tante squadre ormai anticipano i grossi colpi già nel mercato invernale, sia per ammortizzare il prezzo che per anticipare la concorrenza ed evitare le aste che possono scatenarsi d'estate. Inoltre, altri club si muovono già dal mercato di gennaio per cedere i propri giocatori ed evitare di perderli a un prezzo ridotto nella sessione estiva. Anche in Serie A, come negli altri campionati, ci sono stati acquisti e cessioni eccellenti durante il mercato invernale, con la top ten che vede sia campioni che sorprese. Al decimo posto di questa speciale classifica c'è Hidetoshi Nakata, che nel gennaio del 2000 passò dal Perugia alla Roma per circa 21,6 milioni di euro. Con i giallorossi rimase fino al luglio del 2001, quando venne venduto al Parma per 28,4 milioni. Al nono posto, invece, si trova Adriano, che nel 2004 tornò all'Inter per circa 23,4 milioni di euro, dopo essere passato al Parma nell'estate del 2002. In ottava posizione c'è un acquisto decisamente più recente: si tratta di Eljif Elmas, trasferitosi dal Napoli al Lipsia per 24 milioni di euro, mentre al settimo postosi trova Krzysztof Piatek, che il 30 gennaio 2020 abbandonò il Milan per trasferirsi all'Herta Berlino per 24 milioni di euro. Il sesto e il quinto posto vedono il Genoa come protagonista: in sesta posizione c'è Radu Dragusin, che dal gennaio dell'anno scorso è un giocatore del Tottenham dopo il pagamento di 25 milioni di euro da parte degli inglesi al grifone, e al quinto c'è Nicolò Rovella, ora centrocampista della Lazio, ma che nel gennaio del 2021 venne acquistato dalla Juventus per 26 milioni, anche se decise di lasciarlo al Genoa fino al termine della stagione. In quarta posizione c'è Juan Cuadrado, passato dalla Fiorentina al Chelsea nel mercato invernale della stagione 2014-15 per 31 milioni. Ai piedi del podio c'è nuovamente Piatek, con il trasferimento dal Genoa al Milan nel gennaio del 2019 per 35 milioni di euro, mentre le prime due posizioni vedono due acquisti della Juventus. Al secondo posto si trova Dejan Kulusevski con il passaggio dall'Atalanta alla Juventus per 39 milioni di euro nel 2020, mentre al primo c'è Dusan Vlahovic, che nel gennaio del 2022 è diventato bianconero dopo gli 83,5 milioni versati nelle casse della Fiorentina.