Ancelotti miglior allenatore ai Fifa best awards

Doha, 17 dicembre 2024 – La Champions, e poi la Liga spagnola. Dopo la favolosa doppietta, Carlo Ancelotti conquista anche il titolo di miglior allenatore del 2024. Lo ha deciso la giuria dei Fifa Best Awards, in corso a Doha.

Il tecnico del Real Madrid si è detto "onorato di ricevere questo premio: ringrazio la Fifa e il presidente Gianni Infantino. Sono riconoscente al Real Madrid e al presidente Florentino Perez che mi ha dato la possibilità di allenare il club migliore del mondo. Questo premio è merito anche dei miei calciatori che, ogni tanto, mi ascoltano".

Nel frattempo, il 65enne tecnico emiliano ha la possibilità di scrivere un'altra pagina della sua storia da vincente. Carlo Ancelotti vive un'altra vigilia speciale, domani il suo Real Madrid sfiderà il Pachuca in Qatar in un match che mette in palio la Coppa Intercontinentale. Se dovesse arrivare il trionfo, come pronostico vorrebbe, per il tecnico sarebbe il 15esimo titolo come allenatore dei blancos e diventerebbe il più vincente nella storia del club, superando Miguel Muñoz. "Sarebbe importante tagliare questo traguardo, vorrebbe dire che ho fatto un buon lavoro in questi anni e credo che sia così, ma io voglio continuare a vincere, per me è un onore essere accostato ai grandi allenatori che hanno contribuito a fare del Real il miglior club del mondo", le dichiarazioni di Ancelotti alla vigilia del match contro i messicani. "Siamo felici di essere qui, per noi e il Pachuca vuol dire tanto, loro si sono guadagnati la finale superando due eliminatorie, si sono sudati la partita di domani, ma noi vogliamo vincere, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo vogliamo portare l'Intercontinentale a Madrid".