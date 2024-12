Inter, niente di grave per Barella. Ampio turnover in Coppa Italia

Nella gioia per il largo successo contro la Lazio, in casa Inter circolava un pizzico di preoccupazione a causa delle uscite dal campo nel secondo tempo di Nicolò Barella e Federico Dimarco.

Il giorno dopo, da Appiano Gentile filtrano buone nuove. Il centrocampista sta meglio, se così sarà anche nelle prossime ore il suo stop verrà derubricato a semplice affaticamento. L'esterno è stato invece colpito da crampi, anche per lui sembra soltanto un piccolo acciacco. Entrambi dovrebbero comunque restare fuori dalla lista dei titolari per la partita di giovedì contro l'Udinese, negli ottavi di Coppa Italia in gara unica programmati per le 21 allo stadio Meazza.

Una partita che Inzaghi dovrebbe affrontare con tante seconde linee in campo. Partendo dall'estremo difensore Josep Martinez tra i pali. Finora il portiere spagnolo è stato utilizzato solo nel pre-campionato, successivamente ha lasciato spazio a Sommer che ha "cannibalizzato" i minuti a disposizione tra Serie A e Champions League.

In difesa dovrebbero giocare Darmian e Palacios (altro esordiente dall'inizio che ha finora accumulato una manciata di minuti in A) con Bisseck possibile perno centrale. A centrocampo chiedono spazio Buchanan e Carlos Augusto sugli esterni, Frattesi, Asllani e Zielinski in mezzo. Davanti Correa, Taremi e Arnautovic si giocano due maglie. Sarà quindi una nuova rivoluzione, dopo i tanti cambi che già hanno caratterizzato i passaggi dal campionato alla Champions e viceversa.

Il prossimo impegno di Serie A per l'Inter sarà di nuovo di lunedì, come con la Lazio. L'avversaria sarà il Como, la sera del 23 dicembre alle 20.45.