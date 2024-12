Simone Inzaghi: "Lazio da scudetto. Orgoglioso del percorso all'Inter"

Milano – L'ultima gara della sedicesima giornata di Serie A sarà Lazio-Inter di domani sera alle 20.45, nella cornice dell'Olimpico. Uno stadio che Simone Inzaghi conosce bene, essendo stato casa per ventidue anni di carriera come calciatore e allenatore. Si sfidano due formazioni di alta classifica, a -6 dalla capolista Atalanta ma con ancora il turno da disputare e nel caso dell'Inter con la trasferta a Firenze da recuperare.

"Senz'altro sarà una partita complicata - afferma Inzaghi alla vigilia -. Affrontiamo un'avversaria che ha vinto 16 partite su 22 in stagione. Dovremo interpretare la gara al meglio. Va dato merito a società e allenatore, Baroni sta facendo grandissime cose e i giocatori stanno producendo un ottimo calcio. Veniamo dalla Coppa, sappiamo che porta via energie, ma è lo stesso per la Lazio. Lotta scudetto? Avevo detto alla vigilia del campionato che sarebbe stato equilibrato e con tante pretendenti, è giusto considerare la Lazio per la proposta di gioco che sta facendo, al di là della classifica".

Da non sottovalutare, per Inzaghi, l'aspetto emozionale che una sfida ai biancocelesti rappresenta. "Incontrare la Lazio - dice - per me non è mai uguale alle altre partite, anche se ormai è l'ottava volta e la quarta all'Olimpico. Non dimentico il mio percorso e i trofei vinti. Il pensiero va a tutta la Lazio, dirigenti e giocatori che ho avuto. Adesso sono all'Inter, dove sto benissimo e mi sento apprezzato da tutti. Sono orgoglioso di quel che sto facendo anche qui".

L'Inter non avrà a Roma gli infortunati Acerbi e Pavard, ma rispetto alla sconfitta col Bayer Leverkusen recupera Dumfries.

LAZIO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): 94 Provedel; 77 Marusic, 4 Patric, 34 Gila, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni; 14 Noslin. A disp. 35 Mandas, 55 Furlanetto, 29 Lazzari, 2 Gigot, 58 Milani, 3 Pellegrini, 53 Di Tommaso, 7 Dele-Bashiru, 20 Tchaouna, 9 Pedro. All. Baroni.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 L. Martinez. A disp. 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 36 Darmian, 42 Palacios, 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto, 11 Correa, 99 Taremi, 8 Arnautovic. All. Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi.

DIRETTA TV: oggi ore 20.45 su Dazn in chiaro.