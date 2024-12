Verso il campionato. Pavard e Acerbi restano nella lista indisponibili. Inzaghi ne cambia cinque rispetto alla Coppa

L’Inter vista a Leverkusen aveva problemi di formazione nel reparto arretrato e l’abbondanza non tornerà nemmeno in vista della sfida alla Lazio di lunedì prossimo. Come sottolineato da Inzaghi nella conferenza stampa post-partita in Germania, non recupereranno né Pavard (atteso tra fine mese e inizio gennaio) né Acerbi, il cui rientro sembrava possibile, ma che ha avuto degli intoppi ulteriori e lavorerà per esserci più avanti. Dumfries, fuori col Bayer per la febbre, sarà invece della comitiva e questo “libererà“ Darmian dalla fascia destra, consegnando a Inzaghi un jolly capace di giostrare anche da braccetto nel reparto arretrato. Tra i titolari, rispetto alla serata di Coppa, si rivedranno l’olandese, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro.M.T.