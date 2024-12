Serie a femminile. Crollo del Diavolo. Lariane per l’allungo

Quinta partita consecutiva senza vittoria per il Milan femminile nel campionato di Serie A. Le rossonere hanno perso 2-0 ieri in casa della Lazio con una doppietta di un’ex, Martina Piemonte. Deciso passo indietro rispetto al derby disputato nello scorso fine settimana al Meazza contro l’Inter, finito 1-1. Può approfittarne il Como per rafforzare il quinto posto e andare a +4 sul Milan. Lariane impegnate oggi alle 12.30 tra le mura della Sampdoria, ultima in classifica. In contemporanea si giocherà anche Inter-Sassuolo: la squadra di Piovani punta a tornare a vincere per agganciare la Roma (che ieri ha vinto a Napoli 2-1) ed eventualmente superare al secondo posto la Fiorentina, che alle 15.30 ospiterà l’imbattuta Juventus.M.T.