Milan, accordo per i rinnovi di Maignan e Reijnders: ecco quanto guadagneranno

Milano, 17 dicembre 2024 - Il Milan pianifica il futuro e prova a superare un presente di contestazioni che, dallo 0-0 col Genoa, si sono protratte anche ieri in occasione della cena per festeggiare i 125 anni del club. Manca solo l'annuncio dei rinnovi di Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Proposta di prolungamento anche per Theo Hernandez.

Il contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno 2026, sarà fino all'estate del 2029. Il suo ingaggio, attualmente di 3,2 milioni, passerà a 5. Reijnders invece, arrivato soltanto l'estate scorsa, percepirà 3 milioni circa inizialmente, raddoppiando la busta paga attuale (1,7). Proposta di rinnovo, poi, per Theo Hernandez.

La contestazione della Curva Sud all'esterno della festa organizzata dal Milan per i 125 anni

Il terzino francese, al momento sotto contratto fino a giugno 2026, passerebbe da 4 milioni a circa 5. L’ex Real vorrebbe almeno un milione in più, si lavora per limare la differenza. L'agente, Manuel Garcia Quilon, ieri era a Casa Milan e ha dichiarato: "Non abbiamo parlato di rinnovo, ma non è un problema. L'intenzione del calciatore è sempre stata quella di rimanere qui". Ultimamente, era stato accostato allo United.

Theo Hernandez, peraltro, potrebbe partire dalla panchina anche venerdì (ore 20.45) a Verona. Al suo posto, ancora una volta, il 19enne Alex Jimenez: l'esterno, arrivato l'anno scorso in prestito dal Real Madrid, è stato riscattato a 5 milioni e ha firmato un accordo fino al 2028, con gli spagnoli che hanno mantenuto la possibilità di contro-riscatto (a 10 milioni).

Alejandro Jimenez

Per il terzino, di recente, hanno manifestato interesse (per un prestito) sia Valencia sia Monza. Con i biancorossi, peraltro, potrebbe esserci la possibilità di una sorta di scambio con Warren Bondo, centrocampista centrale 21enne. Il club di via Aldo Rossi, però, non sarebbe disposto a privarsi di Jimenez.