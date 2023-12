Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 30 giugno del 2026

Roma, 29 dicembre 2023 - Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid, rimandando la possibilità di sedersi sulla panchina del Brasile. Il tecnico di Reggiolo, il secondo nella classifica degli allenatori più vincenti di sempre con le merengues, ha firmato per un prolungamento di contratto fino al 30 giugno del 2026. E' stato il club a darne l'annuncio in vista della scadenza a fine stagione.

Ancelotti stesso nei giorni scorsi aveva ammesso di trovarsi molto bene a Madrid, e si era detto pronto a discutere il rinnovo, nonostante i contatti avuti con il Brasile. Ma la Confederação Brasileira de Futebol (Cbt) aveva forzato la mano annunciando che il tecnico italiano avrebbe guidato la Selecao dopo la Copa America 2024, notizia però mai commentata dal tecnico.

Così alla vigilia della partita di Liga contro il Villarreal, Ancelotti aveva aperto sul rinnovo di contratto. "Se il Real Madrid vorrà trattare, io non avrò alcun problema". Detto fatto anche perché il Real non voleva perdere un allenatore vincente e di esperienza.

Ancelotti è stato allenatore del Real dal 2013 al 2015 e dal 2021, in tutto ha conquistato 10 titoli (2 Champions, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe europee, una Liga, 2 Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna). A livello personalmente è l'unico allenatore ad aver alzato al cielo la Champions per 4 volte (due Milan, due Real), inoltre detiene il maggior numero di vittorie nella massima competizione europea (118), infine è stato campione nei cinque principali campionati europei: Italia col Milan, Inghilterra col Chelsea, Francia col Psg, Germania col Bayern e Spagna col Real.

E la decisione di restare del mister influirà anche sulla carriera di un'altra colonna delle merengues: Toni Kroos. Infatti il 34enne centrocampista tedesco nei giorni scorsi avrebbe fatto intendere di essere indeciso se restare o meno a Madrid: Kroos vuole avere la certezza di essere titolare, cosa fondamentale per ottenere la convocazione in nazionale in vista degli Europei che si svolgono in Germania. Secondo il quotidiano Cadena Ser il tecnico italiano avrebbe assicurato a Kroos il posto in campo, sfruttando la sua esperienza in attesa della crescita di Tchoaumeni.

