Anche il ct Spalletti incorona Thiago: : "Fa il gioco migliore"

Anche il ct azzurro Luciano Spalletti, ancora prima che i rossoblù battessero il ’suo’ Napoli, aveva incoronato il Bologna per la qualità del calcio proposto in questa stagione: "Una delle squadre che esprime il miglior calcio è il Bologna. Che gioca un calcio in cui tutti sanno fare un po’ tutto e si crea quella disponibilità ad essere più belli e di conseguenza a piacere di più a tutti quelli che amano questo sport".

Spalletti ha parlato al World Meeting on Human Fraternity al Salone d’Onore del Coni, esaltando la squadra di Thiago Motta e in generale lo stado calcio italiano: "siamo in quasi tutte le finali europee, ormai siamo arrivati lì, è quello il nostro livello di forza".

A livello personale, Spalletti ha parlato anche di alcuni momenti delicati nei rapporti con i giocatori: "Le situazioni legate a Totti e Icardi? Sono state due situazioni che mi hanno dato forza. Avere il 100% contro non è stato facile, mio babbo, scherzando, me lo diceva sempre che stavo facendo un lavoro perfetto. Sono quelle situazioni che ti fanno capire chi sei. Tutti si aspettavano che smettessi a breve di fare l’allenatore e invece no. In quelle situazioni dovevo essere giusto per la Roma e per l’Inter e cercare la vittoria prima di tutto. O vinco o dovete perdere tutti, non è uno slogan che posso accettare da un calciatore che alleno", conclude Spalletti.

Infine il ritorno di Scamacca in azzurro a suon di gol: "Gasperini è stato molto bravo con Scamacca, è un allenatore top. I meriti sono innanzitutto del giocatore, poi del tecnico. Io volevo vedere una reazione e l’ho vista, sono contento".