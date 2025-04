Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione

Quella con Alessandro Di Paolo sarebbe la trattativa "giusta" per l’Ancona, quella per cui le parti potrebbero già incontrarsi nuovamente la prossima settimana. Magari per mettere nero su bianco una manifestazione d’interesse o una qualsivoglia dichiarazione che attesti l’interessamento concreto del potenziale acquirente della società attualmente controllata da patron Marconi. La pista sondata e sviluppata nelle scorse settimane dalla sponda Polci, con diversi confronti in segreto a Roma, tutelati anche da un patto di riservatezza, porterebbero infatti, come scritto dal Resto del Carlino nell’edizione di ieri, ad Alessandro Di Paolo che insieme al padre Roberto era alla guida dell’Ostiamare fino allo scorso mese di gennaio, quando l’ha rilevata Daniele De Rossi. Imprenditore del settore cinematografico, Alessandro Di Paolo ha sempre avuto il pallino del calcio: negli ultimi anni è stato accostato alla Ternana, alla Sambenedettese e lo scorso febbraio anche al Teramo. Tra l’altro è noto anche alle cronache rosa per essere stato a lungo paparazzato con la conduttrice tv Elisa Isoardi dopo che aveva concluso la liaison con il ministro Salvini. Amante del grande calcio, amico di Kevin Prince Boateng, Di Paolo junior sarebbe dunque in contatto con Massimiliano Polci e soci e sarebbe pronto a subentrare a Marconi, sempre che quest’ultimo sia disponibile a cedere il controllo dell’Ancona. O che, magari, per fare un dispetto al socio, non decida di disinteressarsi di questa potenziale trattativa per proseguire su un’altra strada. Che però al momento appare tutta da definire. A metà della prossima settimana, tra l’altro, ci sono da pagare gli stipendi. Chi lo farà? Ecco quindi che la strada che conduce ad Alessandro Di Paolo resta quella al momento più concreta (altre non se ne vedono all’orizzonte) e più percorribile. Il padre Roberto, che fino a gennaio era presidente dell’Ostiamare, raggiunto al telefono non conferma né smentisce: "Mio figlio è fuori, dell’Ancona non ne so niente, so che andava a vedere il Teramo, ma per amicizia. Ancona sarebbe lontana, come farebbe? Comunque non ne ho mai sentito parlare". La trattativa è stata tenuta in stretto riserbo finora proprio per permettere di approntare ogni dettaglio. A Di Paolo si unirebbe anche l’ex patron Andrea Marinelli, ma solo come sponsor. E proprio per tentare di far quadrare il cerchio le parti stanno lavorando. Sempre tenendo in considerazione che il dettaglio più importante appare quello che Stefano Marconi accetti di cedere la sua maggioranza di fatto. La strada che stanno percorrendo Recchi ed Egidi, che sarebbero stati a Roma mercoledì scorso, parlerebbe però d’altro, cioè del fatto che Marconi stia cercando di cedere la società, o quantomeno di cercare una sponsorizzazione importante per la prossima stagione. Che però non risolverebbe due problemi: quello contingente, i 400mila o poco meno che mancano per chiudere il campionato in corso, e quello successivo, cioè i soldi da investire nell’Ancona della prossima stagione, che sarebbero parecchi, in qualità di socio unico. Ecco dunque che la strada della cessione sembra al momento quella più percorribile. E Di Paolo l’occasione più concreta. Intanto ieri è stata smentita da entrambe le parti la voce di una telefonata ad alta tensione tra il sindaco Silvetti e mister Gadda. Giuseppe Poli