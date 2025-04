I precedenti. Due sconfitte pesanti e un pareggio. Per i calabresi il bilancio è in rosso

Non è che il Cosenza si sia divertito poi molto nei tre precedenti incontri al Picco. Un totale di 9 gol subiti, realizzandone solo 1, frutto di due sconfitte molto pesanti e un pareggio senza reti. La prima volta, tra i cadetti, è datata 8 dicembre 2018 e finì con un secco 4-0. A segno Augello in avvio, dopo 1 minuto, poi nei primi sprazzi della ripresa Bartolomei e Okereke e appena passato il quarto d’ora il poker viene fissato dal rigore di Matteo Ricci; in panchina c’era Marino. La seconda batosta il 10 luglio 2020, nel campionato della promozione in Serie A, con mister Italiano in panchina: un 5-1 senza dubbi, con gol tutti... spezzini. Apre le marcature Galabinov, segue Gyasi tutto in venti minuti, poi a inizio ripresa la doppietta di Mastinu (5’ e 9’), e prima del gol di Nzola al 21’ è lo sprugolino Bruccini, tra le file dei calabresi, a fare centro. L’ultima volta, invece, il 28 ottobre 2023, la scorsa stagione, e terminò 0-0. L’allenatore degli spezzini era Alvini, che è stato poi sostituito da D’Angelo. Il tecnico, oggi alla guida del Cosenza, mandò in campo (3-4-1-2) Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia (18’ st Kouda), S. Esposito, Bandinelli (1’ st Cassata), Reca; Zurkowski (45’ st Candelari); P. Esposito (18’ st Moro), Antonucci (34’ st Cipot); in panchina rimasero Zoet, Zovko, Moutinho, Pietra, Krollis, Corradini e Hristov. Per quanto riguarda gli scontri diretti in trasferta, lo Spezia a Cosenza ha ottenuto invece 3 punti in 4 gare, frutto di tre pareggi (l’ultimo all’andata, il 28 agosto 2024, 0-0, poi un 2-2 del 5 maggio 2024 e un 1-1 del 29 novembre 2019) e una sconfitta (1-0, il 22 aprile 2019).

m. magi