Bologna-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 20 aprile 2025 – Senza Skorupski, Calabria e Ferguson, attesi in gruppo insieme a Casale la prossima settimana, se non per la semifinale di Coppa Italia almeno per la trasferta di Udine. Ma solo in mattinata Italiano, dopo aver parlato con tutti gli acciaccati, scioglierà di dubbi di formazione.

Castro, Dallinga o Ndoye non è l’unico nodo. Ce ne sono tre pure tra difesa e centrocampo. Italiano parte un presupposto. Nell’ultima gara casalinga con il Napoli, i suoi rossoblù, dopo un primo tempo sofferto, misero alle corde gli avversari, pareggiando in rimonta e sfiorando la vittoria. Ergo, si potrebbe ripartire da quella base, con Ravaglia in porta al posto dell’indisponibile Skorupski. Si vorrebbe ripartire pure da Holm, che a Bergamo è partito dalla panchina a causa di un’infiammazione a un ginocchio, entrando però per uno scampolo finale e poi tornato ad allenarsi regolarmente in settimana. E’ però uno dei calciatori non al meglio, chiamato a stringere i denti, con il quale il tecnico parlerà in mattinata.

L’idea è schierarlo contro l’Inter e farlo riposare con l’Empoli, dato che sarà pure sotto diffida in Coppa Italia, a rischio di perdere l’eventuale finale in caso di ammonizione nella semifinale di ritorno (come pure Ndoye). Il piano B è ovviamente capitan De Silvestri, unica alternativa data l’indisponibilità di Calabria. Italiano parlerà pure con Lucumi, sostituito a Bergamo in una gara da dimenticare, ma difeso dall’allenatore, che ha spiegato come il colombiano fosse in dubbio a causa di acciacchi: senza Casale, Lucumi ci sarà, con Erlic unica alternativa in panchina tanto al numero 26 quanto a Beukema, altro giocatore che viaggia verso la riconferma insieme a Miranda: questi dovrebbero essere gli interpreti della linea a quattro, ovvero gli stessi schierati contro il Napoli nell’ultimo turno casalingo, quando si fermò Ferguson nel corso del riscaldamento e in mediana Italiano optò per Aebischer. A Bergamo ha preferito Pobega, forse anche per una questione di tonnellaggio, data la stazza dei vari De Roon, Ederson e Pasalic: non che il Napoli fosse da meno, con McTominay e Anguissà ai lati di Lobotka. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno doti atletiche e tecniche, di letture e intensità sopra la media, ma dal punto di vista di centimetri e chili, per pura stazza, possono essere alla portata di Aebischer, che spera di ritrovare la maglia da titolare al posto di Pobega, peraltro diffidato e quindi a rischio squalifica per la trasferta di Udine.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv

Stadio: Dall’Ara di Bologna Arbitro: Colombo di Como Diretta: DAZN, Sky

BOLOGNA: 4-2-3-1 34 Ravaglia; 2 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda; 20 Aebischer, 8 Freuler; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 11 Ndoye; 24 Dallinga. Panchina: 23 Bagnolini, 25 Pessina, 29 De Silvestri, 5 Erlic, 22 Lykogiannis, 17 El Azzouzi, 6 Moro, 80 Fabbian, 18 Pobega, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 39 Pedrola, 9 Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 11 Correa, 10 L. Martinez. Panchina. 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 59 Zalewski, 16 Frattesi, 21 Asllani, 32 Dimarco, 99 Taremi, 8 Arnautovic. All. Inzaghi.