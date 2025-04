Ancona: Incontro a Roma per Investimenti Sportivi e Turistici con il Sindaco Silvetti

Fumata grigia da Roma per l’incontro del sindaco Daniele Silvetti, incontro che potrebbe interessare il futuro dell’Ancona. Il sindaco, infatti, ieri s’è confrontato in uno studio legale romano con un collega avvocato che ha la procura da parte di un gruppo che vuole investire sulla città e sull’impiantistica sportiva, gruppo che sarebbe interessato al turismo sportivo, dunque potenziale investitore sulla città. Si sarebbe discusso anche sull’area che fino a un anno fa era destinata al centro sportivo dell’Ancona, quella davanti allo stadio, ma il filone interessato ad Ancona riguarderebbe anche il turismo, argomento su cui punta particolarmente il sindaco Silvetti. Un buon viatico, insomma: le parti si sono lasciate con l’intento di rivedersi nella prima metà di maggio. In questo discorso si inserirebbe anche l’interesse per l’Ancona, naturalmente, ma che sarebbe da contestualizzare in un investimento più ampio sulla città. Nel frattempo, sempre ieri, dopo l’allenamento, faccia a faccia chiarificatore, almeno nelle intenzioni, tra la squadra e il presidente Antonio Recchi, il vicepresidente Robert Egidi e i soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci. Volutamente assenti i vertici dello staff tecnico, cioè Vincenzo Guerini e Francesco Ancarani che, evidentemente, hanno preferito che la squadra si confrontasse direttamente coi vertici societari. Il blitz dell’altro pomeriggio nella sede della Criluma dove si stava svolgendo il consiglio direttivo della Ssc Ancona da parte dei giocatori, un blitz decisamente movimentato dove sono volate parole grosse e dove ci sono state prese di posizione molto decise, richiedeva un intervento urgente da parte della società. Così i vertici ieri si sono ritrovati al campo, dopo l’allenamento, per parlare con la squadra, per chiarire soprattutto l’aspetto stipendi, per mostrarsi almeno per una volta uniti, compatti, chiari nella comunicazione. La società avrebbe dunque ribadito la propria intenzione di pagare gli stipendi al resto della squadra entro lunedì prossimo: l’attaccante Martiniello è già stato pagato, ma questo sarebbe successo anche un mese fa. Stavolta, evidentemente, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. g.p.

Nella foto: il sindaco insieme ad Ancarani, Gadda e Guerini