Ancona-Notaresco: Curva Nord in sciopero e Gadda prepara un nuovo modulo

La vigilia di Ancona-Notaresco, con lo sciopero della Curva Nord che diserterà gli spalti in segno di contestazione verso la società, e con altri segnali di basso gradimento societario diffusi dalla tifoseria via social, è una vigilia che trascorre tranquilla e al lavoro sotto il sole al Vignoni del Coppo di Sirolo. Gadda studia la possibilità di cambiare qualcosa, all’interno della squadra, vista l’assenza forzata di Pecci, squalificato per cumulo di ammonizioni, e la modifica potrebbe riguardare il modulo.

Il mister, infatti, contro il Notaresco potrebbe utilizzare una difesa a quattro con Bugari abbassato a terzino destro, con Codromaz e Rovinelli centrali e Magnanini a sinistra, a centrocampo Useini, Gulinatti e Alluci, e più avanti Belcastro da trequartista dietro a Martiniello e Varriale. Un 4-3-1-2 inedito, che permetterebbe a Belcastro di agire nella sua posizione preferita e a Varriale di farsi trovare più vicino alla porta per sfruttare la sua velocità, sempre insieme al bomber Martiniello.

Quanto al Notaresco, la squadra teramana si presenterà ad Ancona con tre squalificati che sono Sirimarco, Di Sabatino e Pulsoni, due under che hanno rimediato il rosso nell’ultima sfida persa contro l’Isernia, e l’over Pulsoni, titolare fisso dell’undici di Silva, per recidività in ammonizione. Domani dirigerà l’incontro l’arbitro Tommaso Bassetti di Lucca, con lui gli assistenti Gianluca Guerra di Nola ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa.

Intanto ieri Massimo Gadda è andato a trovare il tifoso dorico Marino in ospedale e s’è fatto fotografare insieme a lui con un’opera che lo stesso ha donato al mister: "Non è una foto, è un dipinto fatto a mano di un’incredibile bellezza e le tue lacrime quando mi hai fatto questo regalo le porterò sempre nel cuore. Forza leone" ha scritto Gadda.