Ancona sfida Fossombrone per difendere il quinto posto e l'accesso ai playoff

Tre partite alla fine della stagione regolare, penultimo derby di questo campionato: l’Ancona scende in campo oggi alle 17 a Fossombrone per difendere il quinto posto in classifica – che vale l’accesso ai playoff – proprio dai metaurensi che inseguono a un punto e che sono reduci dalla sconfitta di Avezzano. I dorici invece hanno fatto il pieno di punti e di autostima nelle ultime due partite coincise con altrettante vittorie, la prima a Riano contro il Roma City e la seconda domenica in casa contro il Notaresco. Con la salvezza in tasca e forti del quinto posto, adesso possono provare a centrare un nuovo obiettivo stagionale che potrebbe dare soddisfazioni alla squadra stessa, oltre che alla tifoseria e alla città. Il vento che in questi giorni soffia sul fuoco della polemica certo non aiuta la squadra a trovare la massima concentrazione in vista di questo appuntamento prepasquale, ma finora i dorici hanno sempre trovato il modo di lasciare fuori dal campo le controversie societarie per pensare solo a giocare. Gadda dà nuovamente fiducia al baby portiere Bellucci, la difesa a tre non si tocca, a centrocampo rientra Pecci ma dà forfait Gulinatti per l’infortunio alla caviglia patito durante la sfida contro il Notaresco. Il mister dovrebbe dare fiducia a Gianelli, che ha ben figurato domenica scorsa, ma non è escluso che lasci la cabina di regia ad Alluci e al posto di Gianelli scelga Sare, anche lui in evidenza nell’ultima sfida. Davanti dovrebbe trovare conferma la coppia composta da Martiniello e Varriale.

g.p.